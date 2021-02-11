Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - эмоционально, искренне и по существу

Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только среди белорусов, но и вышла далеко за пределы страны. Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента часто прерывалось аплодисментами, потому как затрагивало каждого.





Единство, развитие, независимость - ключевые посылы

И Глава государства четко высказался, какой он видит Беларусь будущего. Народному вече предстоит в эти два дня проанализировать, что сделано в экономике и социальной политике и куда двигаться дальше. Как сохранить и приумножить не только достижения, за которыми труд миллионов белорусов, но и духовные ценности. Главный ориентир - это возможность белорусам комфортно жить, работать, развиваться, ведь в центре любой политики человек.

Президент высказал свою позицию и по вопросу, который в последнее время разогрели в нашем обществе. Что будет с Конституцией? Когда и каких ждать обновлений?

Ее проект подготовят в течение года и обсудят всенародно. Александр Лукашенко убежден - Беларусь должна оставаться президентской республикой. А перераспределение полномочий уже происходит.Власть - это не тряпка, чтобы ее бросать. Это тоже фраза из сегодняшнего выступления белорусского лидера. И здесь в первую очередь акцент на ответственность. Ответственность тех, кто находится у власти. Перед народом! И только белорусы будут определять, кто достоин быть у руля государства. Честно и открыто.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Я строил эту страну так, как мог. И вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет. К власти, естественно, должно приходить новое поколение, и это должен определить народ на честных и открытых выборах после отработки необходимых законов и Конституции.

Я понимаю, что мы живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти. Это неизбежно

Что касается внутренней политики. Промышленность, социальная сфера. Заработные платы, пенсии, пособия

Президент внес предложения по совершенствованию пенсионной системы, поэтапно внедряя накопительный принцип. Предложил подготовить программу "3+3": работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3 % от зарплаты, столько же добавит и работодатель. Еще один ключевой момент - заработные платы. Государство создаст условия, чтобы люди могли достойно заработать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Отстают по зарплате сельское хозяйство, сфера социальных и жилищно-коммунальных услуг, отдельные категории бюджетников еще небогаты. Государство видит эти проблемы и работает над их решением. Думаю, это правильно - повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно подтянутся. Так, зарплату педагогических работников доведем до средней по стране. Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты. Новых производств и рабочих мест, вложений в развитие различных отраслей. Да, какой-то период времени надо потерпеть, и потом мы получим эффект, как сейчас получаем от сельского хозяйства и деревообработки.

Правительству ставится задача наряду с развитием производств работать и над повышением зарплат работников

Александр Лукашенко предложил разработать программу "Многодетная Беларусь" с серьезными новациями, предложил расширить границы использования семейного капитала. Труд матери двоих-троих детей должен оцениваться так же, как и любой другой. Позиция Президента: мама четверых детей уже заработала будущую трудовую пенсию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы подрежем любые другие программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по жилью. Будем поддерживать молодые семьи по жилью, ведь, если есть где жить, будут думать и о рождении детей.

Для того, чтобы землю возделывать и жить в стране, нужны люди, это главное