Речь Президента на Торжественном собрании - настоящий геополитический ликбез

О независимости и исторической памяти, о нынешней ситуации вокруг Беларуси и отпоре возможным угрозам. Особенная и, по сути, программная речь Президента прозвучала на Торжественном собрании по случаю главного государственного праздника. Там было о том, какой непростой путь пришлось пройти белорусам, которые всегда стремились к одному - просто быть хозяевами на своей земле.



Но! Александр Лукашенко серьезно прошелся и по всем насущным темам. Получился настоящий геополитический ликбез! Очень своевременный. Гибридная война, которая в последнее время развернута против Беларуси - это и попытка госпереворота, и информационный прессинг, кибератаки, экономические санкции и настоящий военный шантаж - она как раз заточена на то, чтобы превратить в пыль независимость и суверенитет.



Мы заметили - тезисы Президентом написаны были от руки - сказал, как чувствует остроту момента! Настрополить мир против Беларуси и России, приписывая зверства и используя с этой целью фейки в Буче или ситуацию с зерном, у Вашингтона не получается! Позиция Президента неизменна - Беларусь не даст втянуть себя в воронку горячей войны. Какие бы провокации ни готовил Запад!



Реакция на любые провокации будет молниеносной. Так было дня три назад - когда с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины. Власть в Беларуси адекватно оценивает обстановку.



Дело сегодня не столько в Беларуси. В особое время живем - на изломе! Мало того, что смена поколений у нас, так все это на фоне серьезного предела мира. США всячески пытаются сохранить выгодную им однополярность. Но мир меняется. Такие мощные игроки, как Китай, Россия, Индия, не желают плясать под американскую дудку.