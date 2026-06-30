Решать масштабные задачи, формировать грамотную стратегию. Лукашенко о роли экономического блока

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики с 105-летием со дня образования экономических органов страны и профессиональным праздником - Днем экономиста, сообщает БЕЛТА.

"Первые страницы вашей истории связаны с Госпланом БССР - уникальной структурой, которая по крупицам выстраивала хозяйственную деятельность молодой советской республики, заложив прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития современной Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что роль экономического блока сейчас является одной из ключевых в обеспечении высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и сохранении национальной безопасности. "Именно от вашего профессионализма зависят качественное преобразование облика страны и повышение уровня жизни наших граждан, - подчеркнул Президент. - Убежден, что и в дальнейшем вы сможете успешно решать масштабные задачи каждого пятилетия и формировать грамотную стратегию на будущее".

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам Минэкономики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо Беларуси.