Решения Президента по кадрам в МВД, СМИ и региональном управлении

Решения Президента по кадрам в МВД, местной вертикали и СМИ. Так, сегодня назначены сразу несколько новых руководителей управлений внутренних дел в регионах. Александр Астрейко возглавит УВД Минской области, Олег Шуляковский займет аналогичный пост в Брестском регионе, Дмитрия Резенкова глава государства назначил начальником гродненской милиции. Обращаясь к правоохранителям, Президент напомнил о четкой и слаженной работе по обеспечению безопасности в стране.

Обновление и в региональной вертикали, в том числепо линии замов губернаторов. Так, на должность первого зампреда Гродненского облисполкома согласованЮрий Валеватый. Денис Курленкоотныне зампред в Миноблисполкоме. На должность председателя Вороновского райисполкома Президентом согласован Дмитрий Захарчук. РуководитьЛенинским районом Гродно будет Игорь Бобырь. Для них в первую очередь земные задачи: не затягивать посевную кампанию и корректно работать с людьми.