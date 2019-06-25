Республиканский бал выпускников объединил более 200 лучших молодых людей

Отмечать на высшем уровне заслуги тех, кто благодаря своему усердию и трудолюбию добился выдающихся результатов в учебе. Республиканский бал выпускников. Сегодня он объединил более 200 лучших молодых людей. Впервые на торжество пригласили и ребят из десятка стран: Китая, Туркменистана, Вьетнама, Шри-Ланки, Франции. Они тоже получили образование в нашей стране, причем итоговый балл в их дипломе 10. Значит, достойны признания и поощрения. Этим вечером звучало немало слов благодарности от уже бывших студентов в адрес тех, кто на протяжении учебы поддерживал и словом, и делом - педагогам. И они, и выпускники удостоены благодарности Главы государства. "Воплощайте мечты в реальной жизни и работайте на полезный людям результат!" - такими словами ребят напутствовал Александр Лукашенко. Все трогательные моменты праздника собрала Илона Красутская.



Этим вечером десятки брендированных автобусов II Европейских игр пересекают проспект Победителей. Можно подумать, что везут участников соревнований, но кортежи направляются к выставочному центру "БелЭкспо". Его обычно называют ромашкой. Что называется, все совпало. Действительно, такой победный и цветущий период сейчас у этих молодых людей. Они выпускники и участники республиканского бала. Именные пригласительные получили благодаря выдающимся достижениям в учебе.



Среди слов, которыми выстелена импровизированная дорожка, можно увидеть и те, что привели их к успеху. Упорство, трудолюбие и даже зубрежка. Ведь все мы знаем, чего стоит высший балл в зачетке. Бессонные ночи, горы конспектов, все это зачастую жертвуя личным временем. Но в конечном итоге со временем понимаешь: это того стоило.



В этом году выпускниками высших учебных заведений страны стали 56 тысяч человек. Среди них 4 тысячи - иностранные ребята. И те, и другие выбирают самые популярные специальности - IT, медицина, образование и строительство.







На мероприятие пригласили более 200 человек. Впервые на торжестве и талантливые ребят из 10 стран, которые тоже получили образование в Беларуси. Конечно, истории этих молодых людей уникальны. Но рассказать про всех, увы, не хватит эфирного времени. Но, для примера, мы все-таки подобрали пару интересных.



На сайте механико-математического факультета БГУ его имя в списке лучших студентов. И неудивительно. Ведь средний балл в дипломе - 10. К тому же знает 5 языков. Не раз проявлял себя и в студенческих спартакиадах по армреслингу и пауэрлифтингу. Ровшен Атаев из Туркменистана приехал в Беларусь за специальностью "механика и математическое моделирование". 4 года обучения в БГУ позади, но в памяти только самые яркие моменты.



Эти грамоты за участие в танцевальных конкурсах подтверждают - студенческая жизнь не бывает скучной. Выпускница лингвистического университета Анастасия Тристенецкая, кроме специальности "переводчик", нашла поддержку, друзей и сформулировала свои цели на будущее - жизнь планирует связать с творчеством. Теперь готова поделиться с первокурсниками рецептом счастливой студенческой жизни.



Они сегодня как звезды! Ум, красота, грация белорусских девушек. Мужество и стать парней. Они раздают интервью, участвуют в импровизированном ток-шоу и загадывают свои заветные желания.



Талантливые и яркие. Эти ребята - гордость родителей, педагогов. Их улыбки и смех отражают беззаботность этого дня. Позади курсовые, экзамены, сданы учебники. Но вот что точно уже не сдашь в багаж (ведь потрачено столько усилий) - это знания и опыт.







По доброй традиции ребят всегда лично поздравляет Глава государства. В напутственном слове обращение к каждому: ребятам и педагогам. А такая география присутствующих - лучший пример,



Присутствие Главы государства для ребят - целое событие. И это притом, что сейчас график у Президента, мягко говоря, напряженный - впереди череда международных встреч, в том числе мероприятий в рамках ІІ Европейских игр. Но и в учебе, как и в спорте, бывают и победы, и поражения. Главное - не терять веру в себя, не пасовать перед трудностями.



Наряду с золотой медалью в школе, красным дипломом в институте эта награда станет одной из самых значимых. Благодарность Президента. По традиции Глава государства отмечает успехи уже бывших студентов и тех, кто все эти 5-6 лет был с ними рядом: исправлял ошибки, поддерживал и давал новые знания.



В благодарность за такое внимание ребята подготовили для Александра Лукашенко свой презент. Но, конечно, лучшим подарком для Главы государства станут дальнейшие достижения этих ребят. В профессии, спорте, общественной деятельности.







Казалось, еще недавно звучал последний звонок, пробежали еще пять лет - и вот выпускной танец. Время быстротечно, но самое главное - оставить свой след. И судя по достижениям еще в самом начале пути, у этих ребят все точно получится. Главные победы еще впереди!



Высокотехнологичные операции, строительство знаковых объектов, победы на международных первенствах – и все это под белорусским флагом. Такие задачи у этих молодых людей: передать свой опыт - вырастить новую элиту талантливых ребят. И это лучшее ощущение, что твои знания не пропали даром. Тогда, действительно, каждый из этих ребят сможет сказать: успех Беларуси - это и мой личный успех.



