Беларусь и Россия подписали соглашение об интеллектуальной собственности

Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, пишет РИА Новости.

"Руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Сергеевич Зубов и председатель государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей Владимирович Шлычков подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности", - было заявлено в ходе церемонии подписания совместных заявлений.