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Беларусь и Россия подписали соглашение об интеллектуальной собственности
Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, пишет РИА Новости.
"Руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Сергеевич Зубов и председатель государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Сергей Владимирович Шлычков подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности", - было заявлено в ходе церемонии подписания совместных заявлений.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.