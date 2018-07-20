Россияне считают белорусского Президента наиболее эффективным из государственных лидеров зарубежья

Оказалось, что Александр Лукашенко - вне конкуренции. Два с половиной месяца шло электронное голосование по вопросу "Кто же из лидеров зарубежных государств наиболее эффективен в отстаивании интересов своей страны?". В первые дни опроса лидировал председатель КНР, но преимущество "батьки", пишет агентство, неуклонно возрастало. В результате, по мнению трети опрошенных, именно Александр Лукашенко в топе списка тех президентов, кто радеет за национальные интересы больше всего.