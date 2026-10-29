"Россиянин - это свой человек" - Лукашенко о сотрудничестве с Алтаем и туризме

Беларусь всегда открыта для сотрудничества с российскими регионами. О взаимодействии по союзной линии 29 октября говорили во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Александр Лукашенко наслышан о красотах этого живописного горного края в южной Сибири. Здесь развивают главным образом туризм и сельское хозяйство - это определяющие направления взаимных интересов.

Беларусь торгует с Горно-Алтайском в небольших объемах, но возможности для расширения экономических контактов есть. Для этого Андрей Турчак приехал в Минск - обсудить перспективные направления кооперации.

Программа визита обширная: гости посетили фармпредприятия и производства коммунальной и дорожной техники. Беларусь готова предложить партнерам самую широкую линейку машин.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Хорошо знаю географический, исторический ваш край. Ни разу, правда, не был, хотя президент России меня несколько раз приглашал, говорит, давай съездим, покажу тебе красоту. В России красот таких огромное количество, поэтому южная часть Сибири очень интересный край, туристическое направление очень интересует наших людей".

Глава государства отметил, что стороны могли бы взаимно оказывать туристические услуги: Беларусь могла бы принимать туристов, которые бывают на Алтае, а Алтай - белорусских туристов. Президент подчеркнул, что среди всех стран огромного евразийского региона именно Беларусь занимает первое место по количеству поездок россиян.

"Мы рады, что россияне увидели наконец-то, что препятствий в Беларуси никаких нет: язык один, барьеров никаких нет. Они приезжают сюда как домой, а белорусы встречают россиян с большим уважением. Неважно, какой россиянин национальности. Россиянин - это свой человек. Это наша политика, в этом вы можете быть уверены, даже в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция. Я сказал однозначно, что мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. Как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом. Если что-то сможем сделать, мы сделаем и для вашего, казалось бы, географически далекого края. Если вы что-то интересное в Беларуси найдете, скажите. Мы всегда будем готовы вам помочь", - заявил белорусский лидер.

Андрей Турчак, глава Республики Алтай (Россия):

"Невзирая на тысячи километров, которые нас сейчас разделяют, на самом деле это все очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Мы вчера провели достаточно насыщенный день, познакомились с целым рядом ваших предприятий, которые имеют одни из лучших в мире компетенций - это и "Белмедпрепараты", это и "АМКОДОР", известный своей техникой, это и компания по производству беспилотных летательных аппаратов, включая и гражданское направление, и направление производства вооружения и военной техники. Для меня это было очень тоже полезно".

Минск готов к укреплению связей в самых разных сферах - от поставок продуктов питания до продвижения туруслуг. Детальнее направления взаимодействия обсудят в правительстве, где пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Алтай.