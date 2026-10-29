Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

"Россиянин - это свой человек" - Лукашенко о сотрудничестве с Алтаем и туризме

Автор:

Беларусь всегда открыта для сотрудничества с российскими регионами. О взаимодействии по союзной линии 29 октября говорили во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

Александр Лукашенко наслышан о красотах этого живописного горного края в южной Сибири. Здесь развивают главным образом туризм и сельское хозяйство - это определяющие направления взаимных интересов.

Беларусь торгует с Горно-Алтайском в небольших объемах, но возможности для расширения экономических контактов есть. Для этого Андрей Турчак приехал в Минск - обсудить перспективные направления кооперации.

Программа визита обширная: гости посетили фармпредприятия и производства коммунальной и дорожной техники. Беларусь готова предложить партнерам самую широкую линейку машин.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Хорошо знаю географический, исторический ваш край. Ни разу, правда, не был, хотя президент России меня несколько раз приглашал, говорит, давай съездим, покажу тебе красоту. В России красот таких огромное количество, поэтому южная часть Сибири очень интересный край, туристическое направление очень интересует наших людей".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Глава государства отметил, что стороны могли бы взаимно оказывать туристические услуги: Беларусь могла бы принимать туристов, которые бывают на Алтае, а Алтай - белорусских туристов. Президент подчеркнул, что среди всех стран огромного евразийского региона именно Беларусь занимает первое место по количеству поездок россиян.

"Мы рады, что россияне увидели наконец-то, что препятствий в Беларуси никаких нет: язык один, барьеров никаких нет. Они приезжают сюда как домой, а белорусы встречают россиян с большим уважением. Неважно, какой россиянин национальности. Россиянин - это свой человек. Это наша политика, в этом вы можете быть уверены, даже в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция. Я сказал однозначно, что мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. Как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом. Если что-то сможем сделать, мы сделаем и для вашего, казалось бы, географически далекого края. Если вы что-то интересное в Беларуси найдете, скажите. Мы всегда будем готовы вам помочь", - заявил белорусский лидер.

Андрей Турчак, глава Республики Алтай (Россия):

"Невзирая на тысячи километров, которые нас сейчас разделяют, на самом деле это все очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Мы вчера провели достаточно насыщенный день, познакомились с целым рядом ваших предприятий, которые имеют одни из лучших в мире компетенций - это и "Белмедпрепараты", это и "АМКОДОР", известный своей техникой, это и компания по производству беспилотных летательных аппаратов, включая и гражданское направление, и направление производства вооружения и военной техники. Для меня это было очень тоже полезно".

Андрей Турчак, глава Республики Алтай (Россия)

Минск готов к укреплению связей в самых разных сферах - от поставок продуктов питания до продвижения туруслуг. Детальнее направления взаимодействия обсудят в правительстве, где пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Алтай.

Разделы:

ПрезидентРоссия

Теги:

Александр ЛукашенкоАлтайский краймежрегиональное сотрудничествоПрезидент Беларуси

Читайте также