Ротация во власти на местах, новые послы и глава РУП "Белфармация" - итоги кадровых решений Президента Беларуси

Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все. Дисциплина и еще раз дисциплина. Без нее толку не будет. Не надо сегодня кричать, стонать, рыдать: ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина. У нас нет шальных денег. Когда мы спим, труба не работает - ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета. Нам надо все своими руками делать. Можно было бы махнуть рукой, плюнуть на что-то (ах, рынок вытянет), если бы рядом лежал огромный мешок шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза - в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены - деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор. А в нем главное - дисциплина.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь