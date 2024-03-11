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Руководство министерств и регионов, гендиректора предприятий - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Руководство министерств и регионов, гендиректора предприятий - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Захарова Дмитрия Владимировича - директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Сысоева Василия Васильевича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Гордея Андрея Валерьевича - председателем Кореличского райисполкома;

Соколовского Андрея Валентиновича - председателем Березинского райисполкома;

Велентея Игоря Владимировича - генеральным директором государственного внешнеторгового УП "Белспецвнештехника";

Харитончика Дмитрия Ивановича - генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников;

Лесина Сергея Ивановича - генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ - Холдинг";

Бекета Андрея Михайловича - первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Петруцкой Екатерины Александровны - заместителем министра образования (координация воспитательной и идеологической работы);

Картуна Андрея Михайловича - первым заместителем министра экономики;

Мажинской Марии Александровны - заместителем министра экономики.

Фото: БЕЛТА