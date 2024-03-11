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Руководство министерств и регионов, гендиректора предприятий - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
Захарова Дмитрия Владимировича - директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Сысоева Василия Васильевича - первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Гордея Андрея Валерьевича - председателем Кореличского райисполкома;
Соколовского Андрея Валентиновича - председателем Березинского райисполкома;
Велентея Игоря Владимировича - генеральным директором государственного внешнеторгового УП "Белспецвнештехника";
Харитончика Дмитрия Ивановича - генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников;
Лесина Сергея Ивановича - генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ - Холдинг";
Бекета Андрея Михайловича - первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Петруцкой Екатерины Александровны - заместителем министра образования (координация воспитательной и идеологической работы);
Картуна Андрея Михайловича - первым заместителем министра экономики;
Мажинской Марии Александровны - заместителем министра экономики.
Фото: БЕЛТА