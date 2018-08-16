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Ряд должностных лиц привлечен к ответственности за невыполнение поручений Президента Беларуси по комплексному развитию Оршанского района

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