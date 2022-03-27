Ряд кадровых решений принял Александр Лукашенко в начале недели

Усиление команды в агарном секторе. Рабочая неделя Президента началась с кадровых решений. Александр Лукашенко назначил Леонида Зайца на должность вице-премьера. Профиль - сельское хозяйство. Ранее он занимал пост заместителя председателя Совета Республики. Еще одно назначение Президента - посол нашей страны на Кубе и в Доминиканской Республике Валерий Барановский по совместительству будет белорусским дипломатом и в Никарагуа.



Еще 8 человек согласовано на новые должности. Игорь Жук возглавил Гродненский государственный медицинский университет. Алеся Абраменко заняла вакантную позицию заместителя министра экономики. Руслан Варанков отправляется генеральным консулом во Вьетнам. Алексей Скрага из Белспецвнештехники переходит генеральным директором в Белорусскую калийную компанию. Новый руководитель и у Бобруйскагромаша - Виктор Филатов.