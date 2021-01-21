Ряд предложений правительства рассматривают во Дворце Независимости

Президент Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества.





Актуальные социально-экономические аспекты развития страны

К разговору приглашен широкий круг участников, в том числе ключевые представители вертикали власти,

. Обсуждается инвестпрограмма на этот год, реализация в ее рамках наиболее значимых проектов. Президент не раз замечал: экономика - это главное. Среди приоритетов четкая и продуманная инвестиционная программа, где вложение каждого рубля должно быть финансово обосновано.

А. Лукашенко: Свободных денег нет, тем более для объектов, которые сами должны приносить доход