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Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел Александр Лукашенко
Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа.
Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с Президентом России Владимиром Путиным.
Перспективные направления развития белорусско-казахстанского сотрудничества рассмотрены в разговоре с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран обменялись мнениями и по вопросам международной проблематики.
Состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Главы зарубежных государств в ходе личного общения, а также в многочисленных посланиях тепло поздравили Президента Беларуси с днем рождения.
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