Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел Александр Лукашенко

Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа.

Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с Президентом России Владимиром Путиным.

Перспективные направления развития белорусско-казахстанского сотрудничества рассмотрены в разговоре с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран обменялись мнениями и по вопросам международной проблематики.

Состоялся также телефонный разговор Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.