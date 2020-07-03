С Днем Независимости белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко

"Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история - постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития.Символично, что главный праздник страны - еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин. Сегодня Республика Беларусь - состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни.



Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях", - говорится в поздравлении.



