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С Днем Независимости белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко
"Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история - постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития.Символично, что главный праздник страны - еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин. Сегодня Республика Беларусь - состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни.
Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях", - говорится в поздравлении.
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