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Лукашенко принял с докладом председателя ЦИК
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем ЦИК Игорем Карпенко обсудил подготовку к электоральной кампании 2024 года, сообщает БЕЛТА.
"Мы уже накануне выборов. Новизны очень много. Особенно в плане Всебелорусского народного собрания. Речь идет о выборах в парламент и о соответствующем указе Президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов. Тем более об издании указа. Я поручу сегодня Администрации Президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе (и правительство подключили) оптимальные сроки принятия этого указа. Думаю, ваше предложение в этом плане разумное. Не вы ж одни его придумали. А выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания указа о выборах - это вопрос, считайте, решенный", - заявил глава государства.
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