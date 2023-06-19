Лукашенко принял с докладом председателя ЦИК

"Мы уже накануне выборов. Новизны очень много. Особенно в плане Всебелорусского народного собрания. Речь идет о выборах в парламент и о соответствующем указе Президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов. Тем более об издании указа. Я поручу сегодня Администрации Президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе (и правительство подключили) оптимальные сроки принятия этого указа. Думаю, ваше предложение в этом плане разумное. Не вы ж одни его придумали. А выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания указа о выборах - это вопрос, считайте, решенный", - заявил глава государства.