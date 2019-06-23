3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
С каждым высоким гостем II Европейских игр Президент Беларуси встретился лично
Со стартом II Европейских игр наша страна окунулась не только в масштабный спортивный праздник, но и большой политический марафон! Помимо спортсменов из 50-ти стран, в Минск съехались сотни иностранных журналистов, топовые спортивные функционеры и представители свыше 40 национальных олимпийских комитетов и федераций. В мероприятиях Игр приняли участие политики и лидеры разных стран мира!
Конечно, личная встреча Александра Лукашенко с коллегами-президентами - не просто хороший тон в политике. А возможность лишний раз обменяться мнениями по двусторонней повестке. Говорили, конечно, и о стартах спортивных, и торгово-экономических. Все встречи прошли в доверительной, почти домашней атмосфере и без церемоний. Ведь до главной церемонии оставалось совсем немного времени. Журналисты президентского пула рассказали, что это была та еще "задачка со звездочкой" для госпротокола.
Так ли это, спросим у нашего обозревателя Натальи Бреус.
Это было действительно непросто. Но протокол постарался, чтобы с каждым высоким гостем наш Президент смог встретиться лично. Европейские игры стали прекрасным поводом приехать в Беларусь. Но вы сами понимаете, что состязания пройдут, а вот личная встреча ляжет в копилку контактов и позволит укрепить двусторонние связи сразу с несколькими странами. Вот так - одним махом. Думаю, согласитесь, что это ценный профит мультиспортивного форума.
Конечно, это было вполне ожидаемо, что каждая встреча у Президента начиналась с темы спорта. Как без этого? А уж тем более, если гость - сам баскетболист. Речь о председателе президиума Боснии и Герцеговины. Впрочем, рост политика - аж 190 см - лишь подтверждает выбор хобби. "Встречаемся редко, но метко" - такое точное резюме частоте контактов дает белорусский лидер.
Что интересует Боснию и Герцеговину? Сотрудничество в сфере новых высоких технологий и в том, чем Беларусь традиционна сильна в промышленности. Но вся эта экономика отходит на второй план, если нет мира между людьми. Это главное, говорит гость. Балканы это прочувствовали на себе. Уж лучше спортивные баталии, это точно. Именно духом сотрудничества были пронизаны все встречи. Хотя в большой политике, как и в большом спорте, чаще царит дух соперничества.
Это как никто знает Молдова. Там одни хотят на запад, другие на восток - и вот такой раздрай взглядов не способствует устойчивости и развитию страны. В Кишиневе то и дело подогревают огонь властных противоречий. Но Игорь Додон выглядел вполне уверенно - очередной молдавский кризис позади, и вроде бы удалось прийти к национальному консенсусу. Пусть хрупкое, но равновесие.
"Болеют" лидеры и за общую экономику. Обсудить все смогут обстоятельно уже этой осенью - Александра Лукашенко ждут в Молдове. А вот кому сегодня особенно нужна моральная поддержка, так это официальному Тбилиси.
Примерно в таком русле выстраивали и политику с Европейским союзом. Даже когда ЕС обрушил на небольшую Беларусь шторм санкций. Сегодня, когда прагматизм возобладал, ощущается - Минск все делал правильно. Настрой на диалог не дал свести на нет налаженные торговые связи. Например, с Британией. И сегодня, когда штормит уже сам ЕС, несмотря на отставку Терезы Мэй и Брексит, наш товарооборот в апреле перевалил за миллиард, а по прямым инвестициям в Беларусь Лондон держит почетное второе место - уступая только России. Хотя, официальный Минск рассчитывает на большее. Это прозвучало на встрече с госминистром по торговой политике Великобритании Джорджем Холингбери.
В любом случае, дружба - лучшая основа экономики. Об этом подумалось на встрече Александра Лукашенко с Президентом Сербии. Вот буквально весной виделись лидеры на пекинском саммите. Сверяют часы и сейчас. Но тщательная ревизия двустороннего сотрудничества впереди - визит Александра Лукашенко в Белград должен состояться до конца года.
Объединяющую силу спорта в эти дни прочувствовали многие. Беларусь и Россию сближает и стратегическое партнерство. Продвижение на интеграционном треке идет не без проблем. Совместная рабочая группа как раз их обсуждает. Чтобы доложить президентам пути решения. Это будет совсем скоро - Александр Лукашенко анонсировал предстоящие переговоры с Владимиром Путиным.
Конечно, прошедшие переговоры дополнят картину двусторонних отношений. Диалог продолжался и на торжественном ужине от имени Президента для глав иностранных государств, правительств и высоких гостей в честь открытия ІІ Европейских игр. Вот так свободно можно было пообщаться в более неформальной обстановке. Политики шутили и были в приподнятом настроении, не скованные рамками протокола. Теплая атмосфера во Дворце Независимости располагала к разговору. Получился вечер в духе белорусского гостеприимства и радушия. Впрочем, всех гостей в нашей стране принято встречать и принимать с открытым сердцем.
Даже рукопожатие в большой политике порой может значить больше, чем тысяча слов. Еще лучше - если есть фото! Максимум селфи - в "Инстаграме" Кадырова, который успевал делать снимки не только для себя. Площадка Европейских игр - выгодный фон. Предстать в лучшем свете, проводя большой спортивный марафон, конечно, хотела и Беларусь. Почему нет? За нашей страной прочно закрепляется имидж ответственного организатора, надежного партнера, открытой страны. Страны, где есть место и спорту, и политическому диалогу. И если это шаг за шагом позволит продвинуть главное - национальные интересы - то ради этого стоит стараться, и на это всегда будет политическая воля.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера