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С победой на выборах Президента Беларуси поздравил сирийский лидер

С победой на выборах поздравил и сирийский лидер. Башар Асад пожелал дальнейших успехов, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного народа.

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