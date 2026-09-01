Саммит ШОС стартует в Бишкеке: Лукашенко выступит на заседании Совета глав государств организации

В Бишкеке начинает работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимает участие и белорусский лидер Александр Лукашенко. Главы государств ШОС уже съезжаются в конгресс-холл "Ырыс Ордо".

Напомним, в ШОС на правах участников входит 10 стран: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь.

В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене.

По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главный из которых - декларация 25-ти-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества, цифровизации.

В графике рабочего визита главы белорусского государства и ряд встреч на полях саммита с зарубежными коллегами.