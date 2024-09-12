Саммит СНГ и работа в полях - как прошла рабочая неделя Александра Лукашенко

Главные политические новости на неделе приходили из Москвы - там состоялись двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также саммит лидеров СНГ.

Как скажет Президент Беларуси коллегам по Содружеству, сегодня нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных суверенных стран. Во многом здесь является примером Союзное государство.

За развитие партнерства в таком формате Александру Лукашенко даже вручили орден. "Удушить санкциями Западу не удалось ни нас, ни россиян. И сегодня Союз Беларуси и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир!" - заявил Александр Лукашенко.

Как оказалось, первые лица СНГ много говорили не только о региональных отношениях, но и о региональных конфликтах. Но в повестке Президента Беларуси нашлось место и вполне земным делам.

Саммит СНГ, который прошел 8 октября, привычных встреч "под елочкой" (именно так называют неформальное общение лидеров Содружества под бой курантов) не отменяет, оно еще будет впереди. Неформально СНГ собирается даже чаще, но раз в год случается официальная встреча. И хоть Содружество называют политическим клубом, и из года в год ему пророчат развал, формат до сих пор работает.

Что спрашивали российские журналисты у Александра Лукашенко перед саммитом СНГ

Лидеры еще не доехали до Кремля, но дали повод о себе говорить - Александр Лукашенко рубил дрова, а армянский премьер Никол Пашинян устроил велопрогулку, однако спрашивать впоследствии журналисты будут не об этом. У белорусского лидера уточнили, что он думает по поводу заявлений о нападении Украины на Беларусь.

Ну пусть попробуют. Мы их ждем. Если кто-то, как я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Украинцам это точно не нужно. Александр Лукашенко

Вопросы российских журналистов к Президенту Беларуси так или иначе сводились к обновленной ядерной доктрине России. Остудило ли это горячие головы и как меняется для Минска расклад по безопасности. Есть для лидера Беларуси какие-то красные линии: "Граница государственная, мы уже об этом сказали. Четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия, которое есть в Беларуси".

К встрече лидеры подготовили папки с документами, но круг тем для обмена мнениями был куда шире, чем можно прописать на бумаге. Общались и на неформальном ужине, и в кулуарах, Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжали разговор даже на ходу.

О чем говорил Александр Лукашенко присутствующим на саммите СНГ

На саммите белорусский лидер заявил: "Нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных, суверенных государств. Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений. Важно вместе выступать против незаконных, односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Беларуси и России. Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества".

Сегодня под прессом санкций находятся Минск и Москва, а завтра может оказаться каждый. Неслучайно, что уже и Ильхам Алиев в голос критиковал американскую политику ограничений.

Александр Григорьевич абсолютно прав - если не будет такого дружественного пространства на территории бывшего Советского Союза, то появится недружественное влияние. Появятся и другие государства, которые не заинтересованы в единой, неделимой безопасности, не заинтересованы в процветании других государств. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России

"Мы видим, как они себя ведут - это недобросовестная конкуренция, ограничение санкциями. Поэтому когда мы вместе, то мы становимся сильнее во много раз. Здесь нет старшего брата, никакого понукания, а здесь все государства равны. Отсутствует и диктат - то, что мы видим сейчас в большинстве международных организаций. Там право - это право сильного гегемона в лице Соединенных Штатов Америки, коллективного Запада, НАТО. Там другие мнения не могут существовать, и если кто-то смеет высказать другую точку зрения, то его просто отстрелят", - сказала председатель.

Александр Лукашенко о предстоящем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне

В 2025 году празднуется 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи лидеры СНГ приняли Обращение к народам Содружества и мировой общественности, ведь Запад хочет забыть подвиг и сделали настоящее кощунство - представителей Беларуси и России не пригласили на юбилей освобождения концлагеря в Освенциме.

"Украсть память можно, правду украсть невозможно. Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств и людей, которые делают все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу Великую Победу", - констатировал Александр Лукашенко.

"Наши частые встречи, и основной вопрос, который мы обсуждаем на них, это как раз внешние угрозы. Не забываем о том, что внутри не должно быть причин, чтобы эти внешние угрозы могли реализовываться и осуществляться. А угроз сегодня предостаточно", - поделился белорусский лидер.

О том, как все сложно, можно было понять и по реакции дипломатов на бесконечные вопросы о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом, о мирном договоре между Баку и Ереваном.

Безопасность и экономику готовились обсуждать и в двустороннем белорусско-российском формате. В целом торговля между странами показывает рост.

Когда страны сотрудничают очень тесно и близко, то всегда будут вопросы, которые интересуют друг друга. Но в том и отличается сотрудничество между Беларусью и Россией, что всегда находятся какие-то развязки, устраивающие обе стороны. И я скажу, что основа этого - личное доверительное отношение между лидерами двух стран. Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

Обсуждение двусторонних отношений России и Беларуси

Александр Лукашенко:

Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего, в экономике и финансах. Не получилось, они уже сами это признают, поэтому нет необходимости даже констатировать этот факт. Правильно замечено, что ставка сделана после распада Советского Союза на сохранение того, что было, а также на развитие. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям.

Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, работаем вместе в области сельского хозяйства. Теперь, в последние год-полтора, занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности, тоже об этом говорилось неоднократно, в сфере авиационного строительства. Владимир Путин, Президент России

Вручение Александру Лукашенко ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Иностранным лидерам высшую государственную награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного - вручают в исключительных случаях. И такой - исключительные усилия по созданию Союзного государства.

"Мы создали и не потеряли наше общее Отечество, где волею судеб существуют два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и Ваши коллеги это хорошо знают. Беларусь - надежный союзник", - сказал на церемонии Александр Лукашенко.

Что обсуждал Президент Беларуси в Александрии

Если Содружество для Президента Беларуси - это большое Отечество, то Александрия - малая родина. В конце недели глава государства работал именно там. Губернатор, руководитель района и ученые ждали его в полях. Говорят, только будучи в этих местах, где рос будущий политик, можно понять Александра Лукашенко и прочувствовать его философию жизни и любовь к родной земле.

В Александрии у белорусского лидера - дом, сад и даже экспериментальное поле. В этот раз на нем тестировали кукурузу, ведь нужны свои высокоурожайные сорта.

Кстати, десятую часть урожая овоща можно потерять банально из-за подтопленных участков на поле.

Разговор с учеными на этот счет был долгий, а спрос будет серьезным. Волнуют не водяные блюдца по весне, а стратегия действий на земле, которая влияет на результат в АПК, а значит, и в экономике. Это все часть глобального замысла по наведению порядка.

Нам надо паровоз поставить на нужные рельсы и толкнуть, чтобы дети не могли повернуть его 10-15 лет, ибо попрут не туда, вот я уверен. Я же вижу, смотрю у себя. Талантливая молодежь, но к земле относятся не очень. Александр Лукашенко

Вне плана порядок пришлось наводить и в лесу. Стихия летом 2024 года там наломала дров. Ведь если сегодня взамен поваленных деревьев не посадишь саженец, то будущие поколения останутся без леса. Президентская команда высадила ели и дубы - так стартовала акция "Дай лесу новую жизнь" по всей Беларуси.