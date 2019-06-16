Саммит Шанхайской организации сотрудничества. Платформа стабильности

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке четко определил и задекларировал принципы стабильности и безопасности нашего, может, и не дивного, но нового мира. И все мы стали свидетелями, как в компании сильных мира сего сильно и, что более важно, актуально прозвучал голос Беларуси. Не затерявшись в хоре, мы обрисовали, каким хотим видеть путь общего развития.



Чтобы понять, как двигаться дальше, стоит оглянуться назад. Биполярный мир послевоенного образца откровенно страдал расстройством... доверия. Но был, как ни странно это звучит, у железного занавеса меж двух полюсов и один плюс. Заключался он в простоте картины. В двухцветном, черно-белом или, вернее, красно-синем мире было предельно ясно, кто ты. Достаточно было взглянуть, кто твой друг. Но ничто не вечно в этом мире, даже холодная война. Как черно-белое кино в раз стало многоцветным, так и политическая карта планеты расцвела новыми красками.



На нынешней карте мы видим уже не прямое противостояние двух идеологий, но сложное противоборство военных, политических, экономических интересов разных стран и сторон. Причем внутри блоков у всех участников могут быть и в любой момент будут свои цели. Как говорится, есть время разбрасывать камни, а сейчас настало время камни собирать.



Те самые камни, которые россыпью точек прижимают политическую карту мира и тянут ее, всех нас, вниз. Конфликты, как бисер, рассыпаны по планете, и смотреть на такое полотно со стороны можно с интересом, но важно понимать, что в каждом из промаркированных кровью мест живут люди. Выживают люди.



И они нисколько не виноваты в том, что в какой-то момент именно в их доме, на их родине полыхнуло и загорелось. Просто один большой мировой, но не мирный, игрок решил на этот раз здесь или здесь воспользоваться ситуацией и удовлетворить свои смутные экономические желания. Так вот сделать мир чище и прозрачнее - это главная задача Шанхайской организации сотрудничества.







Чтобы погасить горячие споры, миру не нужен жандарм. Миру нужен разговор на равных, дискуссия всех со всеми. Для этого когда-то и была создана Организация Объединенных Наций, которая сейчас, к сожалению, не может похвастаться эффективностью. Современный разговор о безопасности, да и не только о ней, вынужденно будет иным. Возможно, таким, как сформулировал белорусский лидер.



За два дня в Бишкеке, можно сказать, была написана новая глава политической хрестоматии современности. Беларусь как географический центр, дозорный на границе политических систем, намного более остро чувствует необходимость в мирном диалоге. Потому инициативы нашей страны слышат и ценят партнеры. Ведь мирный голос официального Минска - это своего рода бренд в тематике. Например, давайте послушаем, как высказывание Беларуси оценили в Москве.



Стабильность и безопасность - вот что на самом деле единственно важно. И голос организации, которая объединяет половину мира, нельзя не слушать. Особенно когда говорят о мире в целом! Слишком уж высоки ставки. Выше - только ожидания. Свой взгляд на события в Бишкеке, поверх частностей, только о глобальном - от Глеба Лаврова.



Есть под небом, в котором реют флаги, под небом на этой нашей общей земле такие земные дела, в которых любое решение, разговор, невеликий шаг навстречу - уже вполне птица. Та синица в руках. И есть люди на нашей земле, которым в деле общего мира, в искусстве дипломатии синицы - мало. Хорошо что есть! Ведь нам всем, каждому, жизненно нужен журавль. Символ бдительного покоя. И мир сегодня как, может, никогда ждет. Мира. Без войны.



И то, что на неделе нашлись, нашли друг друга люди, которые умеют делать верные шаги навстречу, те, кто умеет говорить и договариваться, кто стремится к миру без препон и преград, без монополярного давления или санкций, кто идет к открытому диалогу под бескрайним-безграничным небом, может быть, это и было важнейшим. Не только для недели. Ведь мир, как ни крути глобус, один.







Кыргызстан, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан - основа и база Шанхайской организации сотрудничества. А кроме, есть и Афганистан, Иран, Монголия. И есть Беларусь. Деятельные наблюдатели, собеседники и незаменимые в своей уникальности государства в шанхайской семье. Среди партнеров - ключевая для политики ЕС и НАТО Турция, и важнейшие для ряда структур страны, как Армения и Азербайджан. И подавшие заявку на статус наблюдателя Израиль и Египет, и растущий Вьетнам, и стратегические Катар и Бахрейн. Круг взаимоуважительного и очень взаимовыгодного шанхайского диалога растет! Ведь здесь говорят на разных языках. Но говорят. О важном. Для всех. Потому что здесь слышен голос более половины населения Земли с суммарным ВВП за 20 триллионов, это если все вместе. И главное - с неограниченным потенциалом. Это если все вместе!



Немудрено, что за нынешней встречей двенадцати глав следили полтысячи только аккредитованных журналистов. Впрочем, здесь любые цифры лишь отражают и не исчерпывают единственный факт: встреча глав такой структуры - это то, что ценно наблюдать. Всем.



Впрочем, глобальный масштаб, запредельный уровень вызовов и почти предельный уровень угроз, равно как и расстояния между столицами, не удаляют народы и лидеров друг от друга. Напротив. Двое или более напротив друг друга за столом переговоров - это значит рядом. Значит, говорить не повышая голос. Даже о том, о чем журналистам стоило кричать. Будто в бурю!



Но на полях бишкекского форума не сеют ветер, и значит, пожинать бурь не собираются. Наоборот. Здесь вместе собирают, склонив один к одному головы, рациональные зерна в сотрудничестве стран. Такая встреча на полях была у Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Лидер России на ней был приглашен к нам на II Европейские. Впрочем, и не игровых - серьезных - тем в общении двух президентов хватало. Углубление интеграции в Союзном государстве - это тот еще дипломатический марафон.







С главой другой нашей постсоветской страны - Узбекистана - Шавкатом Мерзиеевым прошлись по дорожной карте тем. Здесь же уговорились взаимно ускориться. Подробности при встрече. Во время визита узбекского лидера.



С официальным визитом во время предстоящего спортивного форума ждем и главу Таджикистана Эмомали Рахмона. Праздник в духе олимпизма станет саммитом и дипломатическим. Не один рекорд стоимости общих дел будет бит!



Вполне олимпийский, хотя, скорее, и титанический труд - в работе с Афганистаном. Президент Ашраф Гани в разговоре отметил, что пока ранее оговоренный уровень не взят. Ключевое слово - пока. Но искать возможности для совместных производств будем! И общая победа придет.



Велики ожидания от взаимодействия и с Пакистаном. Двухсотмиллионная страна - отличный рынок для белорусской сельхозпродукции, не паханное поле для нашей аграрной техники. Исламабад нуждается и в опыте запуска линий переработки, чтобы - как у нас! Все это поручено обдумать спецам. После ждем премьера Пакистана Имрана Хана. Визит также запланирован на встрече.







Наконец, баснословный в плане богатства перспектив путь в Индию определим по трем-четырем маршрутам. Индийский премьер Нарендра Моди, беседуя с Александром Лукашенко, кстати, тоже принял приглашение посетить Беларусь. И, видится, многолетний, с советских времен, опыт сотрудничества, уже и сегодня приносящий изрядные плоды, нами будет обновлен и расширен. И все это итоги краткого, но емкого диалога на бишкекских полях.



И еще о дружбе. Минск и Пекин, Лукашенко и Си - эта связь проверку временем и расстоянием прошла! Здесь - как в фильме. Предложение дружить домами, а жили лидеры двух стран и на саммите по соседству, по-соседски же перешло в предложение дружить семьями. Давно. Потому и подарки - из дома. Да и страны измеряют общие проекты даже не деньгами. На новом Шелковом пути мы - крепчайшая нить, связывающая Поднебесную с западом Евразии. И на июльском форуме в индустриальном парке мы ждем Си. Не как гостя. Здесь он будет чувствовать себя как дома. Вот и китайский журавль, что наш аист - символ дома, символ мира. Его - долголетний, деятельный мир - ждем и строим!







Такими двусторонними, семимильными шагами мы, все вместе, только и можем приблизить общее лучшее завтра. Со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Для мира и общего континента - Евразии.



Континент огромен, а отступать некуда, да и нельзя. Вызовы, стоящие перед странами Шанхайской организации, слишком велики. Даже для плеч гигантов, если по одиночке. Да и ни один регион вообще не спокоен сегодня. Проблемы с миграцией в Западной Европе и Северной Америке, с политикой - в Южной. Африка в рабстве у постколониальной парадигмы. Ближний Восток - горячая точка планеты всей. Инциденты в Ормузе стали топливом в раздувании пожара в мире исламском. США и Китай на грани экономической войны. Все это - следствие краха системы, где ООН была краеугольным камнем безопасности.



И, может быть, роль средних по размерам стран именно, чтобы донести до глобальных игроков то, как важно им не заиграться. И Беларусь предлагает Шанхайской организации, созданной как защитный механизм от терроризма, сепаратизма, экстремизма, наркотрафика, находить и возвышать свой, наш, голос в ООН в защиту мира по всему спектру. Но и другим - не молчать!







Белорусы - мирные люди. Это наш девиз, наш капитал. И, тем более, наши мирные инициативы востребованы в период, когда монополярный мир с боем уступил место новому абрису полюсов. Значит, фундаментальный "Хельсинки" уступит "Хельсинки 2.0" и, возможно, на этом саммите в Бишкеке уже уступает и "Хельсинки 2.0.1". Ведь предложенная Президентом "встреча встреч" могла бы ответить не только на вопросы прошлого, но создать контур будущей безопасности в мире кибер-, био-, финансовых угроз. При этом нельзя забывать существующих, в том числе - региональных бед. Например, войны всех со всеми в Афганистане - на юге Шанхайской организации. С сильными аргументами согласны и самые сильные политики.



Так в чем же искать фундаментальный ответ на политические, военные, экзистенциальные вызовы. В экономике! Не в вечно конкурентной, но всегда с готовностью кооперационной, которая в регионе влияния шанхайской семьи определила магистральным путь общий. В том числе - Шелковый.



Но общий для всех путь не означает отсутствия выбора дорог для развития каждого участника. Нет! Вместе мы богаты индивидуальным разнообразием! И да! Уникальные таланты делают нас, если вместе, то универсальными в целом!



Дипломатия - искусство выхода из кризиса. А еще компромисс. Чтобы от кризисов уходить. Это умение делать свои шаги навстречу, не нарушая общего ритма.







И при этом не топтаться на месте! Ведь дипломатия - еще и мастерство бескомпромиссного следования к общей с союзниками цели. Особенно, когда вашей, нашей, общей целью является мир. Жизнь. Всех. Каждого. Об этом после диалога со всеми договорились главы восьми стран - членов Шанхайской организации. А выиграем все. В шанхайской семье. В регионе. На континенте. В целом мире. В одном на всех мире!



Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества в целях обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития.



Они встретились. Под чистым и ярким, и общим небом. На гостеприимной земле. И они говорили. И весь мир увидел их. Их открытость. Их дружелюбие. Их миролюбие. Важно, что мир увидел. Важнее лишь, чтобы мир услышал! Прислушался к голосу разума. И к голосу мира. И вот об этом в голос, в унисон в "Главном эфире", в эфире новостей говорили вместе и многие: и Глеб Лавров, и Илона Красутская. Бишкек - Минск. И еще Шанхай и Москва, и Пекин, и Нью-Дели, и Тегеран, и Исламабад. И далее, хочется верить, везде!



