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Самоуправление на местах Президент обсудил с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Беларусь продолжит движение к большей самостоятельности органов местного самоуправления с опорой на национальные традиции и заимствуя лучший европейский опыт. Такую позицию озвучил сегодня Глава государства на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране выстроена гармоничная система самоуправления на местах. Она позволяет поддерживать равномерное развитие регионов и стремиться к главной цели - равному уровню жизни людей в любой точке страны: будь то крупный районный центр (например, Орша или Барановичи), агрогородок или малая деревня.
В Беларуси местные Советы - дополнительная опора для проектов развития и выражения интересов общества
Ключевое отличие белорусской системы самоуправления в том, что местные Советы у нас не являются исполнительной властью - сити-менеджерами или старостами - как во многих странах Евросоюза. В Беларуси это дополнительная опора для проектов развития и выражения интересов общества. Они более независимы, но от них во многом зависит качество жизни людей в провинции. При этом Президент с интересом выслушал, как выстраивается система регионального самоуправления на платформе Совета Европы и подтвердил готовность и впредь перенимать лучшие практики. Аналогичный интерес от имени Конгресса высказал и его председатель Андерс Кнапе.
Конгресс - это своего рода "голос европейской провинции" в Совете Европы
Он объединяет 324 представителя из 47 стран. Конгресс является платформой для обсуждения региональных проблем и обмена опытом по их решению. Наибольший интерес у руководства объединения вызывает отечественная школа подготовки и роста управленческих кадров на местах и прямое взаимодействие регионов с партнерами из России, Украины и других государств. В частности, этот опыт белорусские и шведские коллеги обсудят сегодня в Минске в формате круглого стола по развитию местного самоуправления.
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