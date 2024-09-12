Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября

По обозначенной тематике главе государства докладывал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. "Только не надо нас засыпать цифрами, - сразу предупредил докладчика Президент. - А то ты сейчас таблицу откроешь и будешь героизм свой показывать. Давай основное".

"К 7 ноября - вы клялись, клятву давали - полевые работы закончатся (зябь будете еще пахать), - напомнил Президент. - Расскажи, как вы закончили?" Александр Лукашенко спросил, как в общем о завершении уборочной кампании, так и результатами по отдельным видам культур. "Сколько свеклы на полях? Картошка, может, где-то осталась, капуста? Яблоки, груши, может, где-то еще болтаются на деревьях? Кукурузу всю ли ты убрал на зерно?" - обозначил круг вопросов Президент. Он также поинтересовался, как идет осенняя обработка почвы под весенний сев и как прошла посевная кампания по севу озимых культур.