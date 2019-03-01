Сегодня Александр Лукашенко встретится с представителями общественности и СМИ

Сегодня состоится "Большой разговор с Президентом". Масштабное мероприятие, на которое соберутся представители различных сфер: политологи, экономисты, журналисты, работники реального сектора экономики, общественные объединения и конфессии. Белтелерадиокомпания организовывает трансляцию мероприятия в прямом эфире. "Большой разговор с Президентом" начнется в 10:30. Такие встречи с Главой государства всегда приковывают внимание не только аналитиков, но и всех белорусов. И каждый раз имеют большой общественный резонанс, ведь можно услышать мнение Главы государства по самым разным темам. А Президенту важно получить обратную связь, ведь такой срез мнений ляжет в основу подготовки к Посланию народу и Национальному собранию. Подобный открытый диалог впервые провели два года назад.

Каким будет нынешний "Большой разговор", расскажет наш политический обозреватель Ольга Макей.

Считанные часы остаются до того момента, как все эти места в комплексе "БелЭкспо" будут заняты. Здесь ждут более 200 гостей. Это журналисты, эксперты, руководители предприятий, да и просто работники самых разных сфер. "Большой разговор с Президентом", как понятно из названия, это не просто формат "вопрос-ответ", а настоящая беседа и откровенный диалог по самым разным темам.

В таком формате Глава государства уже встречался с белорусами два года назад, тогда обсудили буквально все сферы нашей жизни - от простых народных тем и вопросов до глобальных, геополитических, которые, конечно, тоже влияют на наше с вами мировоззрение и жизнь. С тех пор многое поменялось и в мире, и в нашей стране, новые экономические вызовы, добавились информационные угрозы, изменилась ситуация и у наших ближайших соседей, и у дальних партнеров. Конечно, все эти темы сегодня волнуют белорусское общество. Как раз-таки, чтобы получить срез мнений, Президент приглашает к разговору. Эта встреча станет и фундаментом для подготовки к еще одному важному мероприятию этой весны.

Формат мероприятия как раз задумали так, чтобы у самых разных представителей общества была возможность обменяться мнениями, обозначить проблемные темы и услышать ответы Главы государства на злободневные вопросы. Но в первую очередь Президента интересует, каким все мы видим будущее страны, а оно ведь зависит от каждого.