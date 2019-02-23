Сегодня - День защитников Отечества. С праздником белорусов поздравил Президент

Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздник мужества, стойкости, чести и верности воинскому долгу. 23 Февраля олицетворяет собой ратную доблесть нашего народа и преемственность поколений в самоотверженном служении Родине. Традиционно в этот праздничный день свое поздравление направил Президент Александр Лукашенко.

"За годы независимости в стране была создана современная, оснащенная новейшими образцами вооружений и техники армия, способная эффективно решать поставленные задачи и дать достойный отпор любому агрессору. Убежден, что военная организация государства надежно обеспечит его безопасность в условиях новых глобальных вызовов и угроз, а мир и спокойствие на белорусской земле будут гарантированы и впредь, ведь защита Отчизны у нас носит всенародный характер", - подчеркнул Глава государства.