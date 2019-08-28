Сегодня Глава государства встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым

Ермухамет Ертысбаев не только завершает свою миссию в нашей стране, но и карьеру дипломата

За десятилетия на госслужбе Ертысбаев трижды был советником Президента Казахстана, возглавлял Министерство информации и культуры. Как человек с таким огромным опытом, он не собирается пропадать с радаров на политическом поле. Эта итоговая встреча хороший повод провести ревизию контактов и объективно посмотреть на проделанную работу.







Для посла два года дипслужбы в Беларуси связаны с хорошей динамикой взаимодействия



Товарооборот стремится вверх, по итогам прошлого года приблизился к 900 млн долларов. Но цель - достичь цифры в несколько миллиардов. В Казахстане вот уже как 4 месяца новый президент. С Касым-Жомартом Токаевым Александр Лукашенко виделся в конце мая на юбилейном саммите ЕАЭС в Нурсултане, политики провели двустороннюю встречу. Общий тезис - не просто сохранить темп отношений, но и ускориться по многим направлениям. Обстоятельный диалог о перспективах партнерства должен состояться в этом году, запланирован визит Главы белорусского государства в Казахстан.





Беларусь и Казахстан близкие экономические и политические партнеры уже долгие годы