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Сегодня Глава государства встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым
Ермухамет Ертысбаев не только завершает свою миссию в нашей стране, но и карьеру дипломата
За десятилетия на госслужбе Ертысбаев трижды был советником Президента Казахстана, возглавлял Министерство информации и культуры. Как человек с таким огромным опытом, он не собирается пропадать с радаров на политическом поле. Эта итоговая встреча хороший повод провести ревизию контактов и объективно посмотреть на проделанную работу.
Для посла два года дипслужбы в Беларуси связаны с хорошей динамикой взаимодействия
Товарооборот стремится вверх, по итогам прошлого года приблизился к 900 млн долларов. Но цель - достичь цифры в несколько миллиардов. В Казахстане вот уже как 4 месяца новый президент. С Касым-Жомартом Токаевым Александр Лукашенко виделся в конце мая на юбилейном саммите ЕАЭС в Нурсултане, политики провели двустороннюю встречу. Общий тезис - не просто сохранить темп отношений, но и ускориться по многим направлениям. Обстоятельный диалог о перспективах партнерства должен состояться в этом году, запланирован визит Главы белорусского государства в Казахстан.
Беларусь и Казахстан близкие экономические и политические партнеры уже долгие годы
Наша страна оказывает дружественному государству помощь в масштабных проектах, программах развития промышленности и АПК. На рынке представлена широкая линейка брендов белорусского автопрома. В прошлом году МТЗ продал на рынке более 2 тыс. единиц своей техники. Продукция представлена практически в каждом регионе страны.
Открываются и совместные производства, пример тому сборка наших тракторов в городе Костанай. Более 200 машин не только сошли с конвейера, но и нашли своего владельца. В следующем году планируют выйти на полную мощность - выпускать 3 тыс. единиц в год.
В целом взаимодействие развивается в соответствии с дорожной картой. Ее планируют обновить во время визита белорусского лидера в Казахстан. Новым послом этой страны в Беларуси будет Аскар Бейсенбаев. До назначения депутат сената парламента Казахстана. Дипломату предстоит заниматься и подготовкой встречи глав государств.
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