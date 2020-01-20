Сегодня назначены новые руководители военного блока страны

Глава государства принял ряд кадровых решений. Так, министр обороны Андрей Равков меняет должность на пост госсекретаря Совета безопасности. Это место было вакантным несколько недель. Его предыдущий руководитель Станислав Зась, напомним, с января возглавляет ОДКБ.





АндрейРавков назначен Госсекретарем Совбеза

Андрей Равков у руля белорусской армии был более 5 лет. В новом статусе генерал-лейтенант намерен совершенствовать национальную систему безопасности и продолжать выстраивать диалог со всеми структурами силового блока.

Министерство обороны с сегодняшнего дня возглавит экс-командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин. Руководителем Генерального штаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович, ранее первый замначальника этого управления. Президент не скрывает, что кандидатуры на эти должности рассматривались несколько месяцев, взвесив все плюсы и минусы, приняты именно такие кадровые решения.

Назначенцы о приоритетах в работе

Новый глава Генштаба хорошо знаком с деятельностью на этом посту - в течение нескольких месяцев Александр Вольфович исполнял обязанности начальника. Для себя уже успел сделать вывод, что в работе не должно быть формализма, а на первый план выходит объективность. А в приоритетах работы нового министра обороны - кадры и обучение личного состава. Кроме того, стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники. Она должна быть готова к применению.