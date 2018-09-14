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Сегодня переговоры президентов Беларуси и Узбекистана продолжились в неформальной обстановке
Официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан продолжается. Вчера Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев говорили о расширении торговли и кооперации.
Потенциал товарооборота между странами оценивается в миллиард долларов. Нынешний визит Главы государства уже сегодня на первых полосах газет. И это новая точка отсчета в отношениях Беларуси и Узбекистана. Александр Лукашенко подчеркнул, что не припомнит такого количества конкретных документов и соглашений, которые подписывались на самом высоком уровне с какой-либо страной. Участники переговоров особо отмечают теплую и дружественную атмосферу переговоров.
Сегодня переговоры двух лидеров продолжились в неформальной обстановке. Шавкат Мирзиёев пригласил Александра Лукашенко в гости в свою загородную резиденцию в знак особого уважения и дружбы. Между президентами действительно сложились очень теплые личные отношения. В неформальной атмосфере на свежем воздухе, а после и за рабочим завтраком главы государств общались более трех часов. Отметим, что Александр Лукашенко первым из зарубежных лидеров посетил загородную личную резиденцию Президента Узбекистана. По информации журналистов, ранее Шавкат Мирзиёев не приглашал в "Кайнарсай" глав государств.
Тем временем в Ташкенте продолжается масштабная выставка Made in Belarus. Вчера главы государств дали старт этой торговой и переговорной площадке. Результаты ее работы еще предстоит подсчитать, но она уже вызвала небывалый ажиотаж.
В выставке Made in Belarus участвуют более 150 крупных отечественных компаний. Жители и гости Ташкента на протяжении недели смогут попробовать, посмотреть и купить белорусское. Вчера участники форума делового и межрегионального сотрудничества подписали 82 контракта на общую сумму около 200 миллионов долларов.
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