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Сегодня Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Зимбабве

Конец рабочей недели пройдет под знаком развития сотрудничества Беларуси с Африканским континентом.

Сегодня Президент Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Эммерсоном Мнангагвой. Встреча пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов. Речь пойдет о перспективных направлениях для укрепления двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере торговли и инвестиций, о реализации совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов. Официальный визит Президента Зимбабве предусматривает содержательную деловую программу, в том числе и встречу с представителями белорусского бизнеса.

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