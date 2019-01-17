Сегодня Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Зимбабве

Сегодня Президент Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Эммерсоном Мнангагвой. Встреча пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов. Речь пойдет о перспективных направлениях для укрепления двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере торговли и инвестиций, о реализации совместных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов. Официальный визит Президента Зимбабве предусматривает содержательную деловую программу, в том числе и встречу с представителями белорусского бизнеса.