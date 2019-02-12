Сегодня Президент направился с рабочим визитом в Россию

Самолет Главы государства вечером вылетел из Национального аэропорта Минск. Лидеры Беларуси и России во время телефонного разговора 31 января условились о встрече, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Во время предстоящих контактов на высшем уровне в Сочи рассмотрят наиболее актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Накануне стали известны некоторые подробности переговорной повестки дня и формата встречи. Ожидается, что завтра президенты обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. А с учетом конструктивного развития взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере в пятницу состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт.