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Сегодня продолжится визит в Беларусь парламентской делегации Совета Федерации России
Сегодня продолжится визит в Беларусь парламентской делегации Совета Федерации России во главе с Валентиной Матвиенко. Гости посетят мемориальной комплекс "Брестская крепость-герой", встретятся с ветеранами. Накануне в Минске обсуждалась подготовка VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины. Указ о награждении был подписан еще весной 2019 года - за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.
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