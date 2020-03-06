Сегодня продолжится визит в Беларусь парламентской делегации Совета Федерации России во главе с Валентиной Матвиенко. Гости посетят мемориальной комплекс "Брестская крепость-герой", встретятся с ветеранами. Накануне в Минске обсуждалась подготовка VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины. Указ о награждении был подписан еще весной 2019 года - за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.