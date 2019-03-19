Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым

Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга, и подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения. Главы государств вместе принимали участие в выработке важных решений как в сфере развития двустороннего сотрудничества, так и в многосторонних форматах, принимали участие в масштабных саммитах и международных форумах. Разговор в целом получился очень теплым. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Астане в мае текущего года, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия, особенно с учетом того, что казахстанский лидер остается председателем Совета безопасности - очень сильного и влиятельного органа в структуре власти в Казахстане.



Этот орган в том числе курирует ряд вопросов внутренней и внешней политики, задействован в принятии кадровых решений. Кроме того, Нурсултан Назарбаев как первый президент страны по Конституции имеет статус "Лидер нации". Александр Лукашенко подчеркнул, что это, безусловно, заслуженный статус, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева.



Отметим, исполняющего обязанности президента Казахстана Глава белорусского государства знает лично. Они встречались в Минске на полях встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Уже тогда диалог прошел в конструктивном ключе, что свидетельствует о том, что с преемственностью добрых контактов на высшем уровне у Беларуси и Казахстана не будет проблем. В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов.