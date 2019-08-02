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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым

Президенты еще раз подвели итоги состоявшихся накануне переговоров, обсудили ключевые направления сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов. Шавкат Мирзиеев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное время.

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