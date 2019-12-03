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Сегодня в Белграде пройдет несколько раундов белорусско-сербских переговоров
С официальным визитом в эту страну вчера прибыл Александр Лукашенко. На встрече президенты Беларуси и Сербии обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Важно все - от торговли до создания совместных производств и продвижения инвестпроектов. Программой визита предусмотрены встречи в парламенте. Одновременно пройдет белорусско-сербский бизнес-форум.
За событиями в Белграде следит наш обозреватель Илона Красутская.
Беларусь - Сербия: отношения, проверенные временем
Любой белорус, оказавшись в Белграде, сразу почувствует себя как дома. И не только потому, что визит, и на улицах белорусские флаги. Сама атмосфера: можно встретить белорусские троллейбусы и автобусы, а в магазинах купить наши продукты. Ну, и главное – люди, дружба народов. Проверенная годами и многими испытаниями. 20 лет Сербия живет мирно. Но ту поддержку здесь помнят по сей день. Визит под бомбами НАТО в 99-м, тогда Александр Лукашенко прилетел в Белград, чтобы в непростое время быть рядом. Эта признательность даже спустя столько лет ощущается абсолютно во всем. Дружат народы, дружат и президенты.
Официальный визит Президента Беларуси в Сербию
В Белграде Александр Лукашенко не был 5 лет. Но с нынешним президентом - своим тезкой Александром Вучичем - видится регулярно, только в этом году дважды: на саммите в Китае и в Минске - сербский лидер приезжал на II Европейские игры. Учитывая, что главы государств называют друг друга друзьями, было предсказуемо, что их встреча произойдет прямо в аэропорту. И прием во всех смыслах на высшем уровне. Символично, что этот визит начался с памяти. Забыть о прошлом невозможно. Обе страны понимают: натерпелись, хватит! Именно поэтому пытаются усилить партнерство. Вместе Беларусь и Сербия были в самые непростые времена, и уж тем более держаться сообща нужно сейчас. Это и про двусторонние проекты, и поддержку на мировой арене. Накануне Александр Вучич дал большое интервью нашему телеканалу. Президент Сербии рассказал о сферах, которые станут точками роста и обеспечат весомую прибавку торговле. Работы предстоит много: задачу в полмиллиарда долларов никто не снимал.
Александр Вучич, Президент Сербии:
"Президент Беларуси Александр Лукашенко - искренний друг Сербии и сербского народа. Я ожидаю, что его визит сможет стать серьезным импульсом для развития наших отношений, начиная с развития отношений в области современных технологий (мы подписываем соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий), да и во всех других сферах. Думаю, что, учитывая искреннюю дружбу между нашими странами, все это может стать огромным, значимым ресурсом".
Переговоры президентов Беларуси и Сербии в Белграде
Сегодня политики, действительно, подпишут десяток документов, но прежде проведут несколько раундов переговоров. Сделают заявления для СМИ и ответят на вопросы журналистов. Кроме того, Александр Лукашенко выступит перед депутатами сербского парламента. Встреча как никогда актуальная: в апреле в стране стартует политическая кампания, предстоит выбрать новый состав. Кому, как не депутатам - послам народной дипломатии, наводить мосты между государствами. В лепте президентов нет сомнений, ожидания от этого визита очень большие, все-таки он проходит в год 25-летия дипломатических отношений между странами.
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