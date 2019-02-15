Сегодня в Сочи продолжатся переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

В первую очередь день пройдет под знаком гуманитарного сотрудничества двух стран. Обсуждение вопросов из этой сферы будет проходить на базе образовательного центра "Сириус". Планируется, что к разговору подключатся и профильные министры. Обучение в Сириусе проводят сразу по трем направлениям: наука, спорт, искусство. Каждый месяц в центр приезжают около 8 сотен юных талантов. Спортивные навыки дети оттачивают на олимпийских объектах, а с будущими учеными занимаются лучшие преподаватели страны. Такой опыт нам интересен, учитывая, что свой детский технопарк создадут и в Беларуси.

Накануне Александр Лукашенко принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции. До этого Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели очередной трехсторонний саммит по сирийской тематике. Рабочий визит главы белорусского государства в Россию совпал по времени проведения переговоров. Это стало хорошей возможностью обсудить актуальные вопросы международной проблематики в более широком формате. Не только с Россией, но с Ираном и Турцией Беларусь связывают давние дружественные отношения как в политике, так и в экономике, и в сфере гуманитарного сотрудничества.