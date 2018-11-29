Сергей Брилев рассказал о деталях встречи с Александром Лукашенко

Евразийская тематика, драйверы роста Беларуси и мировая повестка. Еще одна встреча в рабочем графике Президента прошла в формате интервью. Александр Лукашенко сегодня ответил на вопросы телеканала "Россия 24".

Серию репортажей о государствах ЕАЭС и так же интервью с лидерами "евразийской пятерки"наши коллеги готовят в преддверии саммита глав государств, который пройдет на следующей неделе в Петербурге. Отсюда и основная тема беседы - итоги работы евразийской интеграции. Один из вопросов ведущего программы "Вести в субботу" Сергея Брилева касался того, что с белорусской точки зрения в ЕАЭС необходимо довести до ума, а также каков подход официального Минска в евразийской повестке.

Беседа получилась глубокой и обстоятельной. Кстати, эксклюзивные интервью с главами государств, как говорят, "фишка" - Сергея Брилева. Героями его программы были Владимир Путин, Си Цзиньпин, Барак Обама, Нурсултан Назарбаев и другие лидеры мировой политики. Интервью с нашим Президентом четыре года назад готовили специально для первого выпуска нового сезона - итоговой программы "Вести в субботу", в 2015 году Сергей Брилев снова встречался с Александром Лукашенко после минских переговоров «нормандской четверки». Фрагменты сегодняшней беседы можно увидеть в программе "Вести в субботу" 1 декабря на телеканале "Россия 1", а также накануне саммита ЕАЭС в эфире одного из самых цитируемых и смотрибельных российских телеканалов "Россия 24".

Впечатлениями об этой встрече Сергей Брилев поделился на своей странице в одной из социальных сетей, где у российского телеведущего около 20-ти тысяч подписчиков. В один момент интервью превратилось в ураганное, и таких бесед с Александром Лукашенко еще не было, отметил журналист.

Так почему же интервью получилось "ураганным"? О деталях встречи с белорусским лидером Сергей Брилев рассказал съемочной группе "Беларусь 1". Откровенно о нашем Президенте, нюансах репортерской работы и о том, что станет основой репортажа российских журналистов о Беларуси.