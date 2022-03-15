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Сергей Гребенников назначен заместителем командующего внутренними войсками
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 марта подписал указ о назначении полковника Сергея Гребенникова заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Еще одним указом глава государства освободил от этой должности полковника Хазалбека Атабекова и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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