Сергей Гребенников назначен заместителем командующего внутренними войсками

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 марта подписал указ о назначении полковника Сергея Гребенникова заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Еще одним указом глава государства освободил от этой должности полковника Хазалбека Атабекова и уволил его с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

