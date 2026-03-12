Серые схемы и вымывание средств - недобросовестное посредничество обсудили на совещании у Президента

Законодательные решения в системе закупок обсуждали 12 марта на совещании у Президента Беларуси. Главный и принципиальный вопрос - исключение необоснованного и недобросовестного посредничества. Несмотря на ужесточение законодательства в сфере закупок, проблема остается. Посреднические структуры присутствуют в самых разных отраслях, причем даже там, где дело касается реализации белорусской продукции. Такие цепочки сопровождаются фактами взяток, как следствие - громкими коррупционными делами. Как в Беларуси будут бороться с серыми схемами посредников?

Борьба с коррупцией и недобросовестными посредниками в Беларуси

Посредникам приготовиться… В Беларуси серьезно возьмутся за решение этого вопроса. А точнее за привлечение к ответственности тех, кто ищет легкой наживы. Законодательство о закупках в Беларуси ужесточили. Скорректировали работу с поставщиками, усилили ответственность за нарушения среди необоснованных посредников. Но желающих нагреть карман это не остановило.

Глава государства отметил, что в последнее время очень много говорится о том, что белорусская продукция не может конкурировать с китайской, турецкой и др. на наших традиционных рынках. "Очень много разговоров на эту тему. А почему не можем? Потому что якобы продукция у нас дорогая, где-то по качеству недорабатываем. Но почему дорогая? Затраты большие на производство той или иной продукции. То есть себестоимость высока. Экономисты, даже самые плохенькие, понимают, что себестоимость и затраты складываются из определенных статей. Прежде всего, это затраты на сырье, материалы, это затраты на электроэнергию и так далее, и зарплата. Как вы думаете, вырастут ли затраты, если за поставку сырья, оборудования и прочего, мы переплачиваем в два-три раза за счет посредников и прочих ваших "друзей"? - риторически спросил Александр Лукашенко. - Это прямой рост затрат… Посредник увеличивает нашу цену, забирая себе в карман, на 25-30 %. Прилично?"

"Если это убрать посредничество, то мы можем достойно выглядеть в наших рынках и конкурировать даже с Китаем и Турцией. Пусть я немножко утрирую, но вы понимаете", - сказал белорусский лидер.

совещание у Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788a2f2f-da41-4580-8949-74e34dde61f3/conversions/4a00fbe4-189b-4dd3-8fee-cd8bfcd18956-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788a2f2f-da41-4580-8949-74e34dde61f3/conversions/4a00fbe4-189b-4dd3-8fee-cd8bfcd18956-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788a2f2f-da41-4580-8949-74e34dde61f3/conversions/4a00fbe4-189b-4dd3-8fee-cd8bfcd18956-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788a2f2f-da41-4580-8949-74e34dde61f3/conversions/4a00fbe4-189b-4dd3-8fee-cd8bfcd18956-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава государства заметил, что не раз давал поручения по повышению конкурентоспособности экономики, эффективному расходованию денежных средств и недопущению разного рода серых схем.

Позиция Президента относительно посредничества

Политика Александра Лукашенко в отношении незаконного посредничества - это про максимальную принципиальность. Весь смысл заключается в его знаменитой фразе - "выжигать каленым железом". Ведь там, где посредничество, там и коррупция. И если в последнем случае кто предлагал и брал, те и несут ответственность, то в случае с посредниками нести ту самую ответственность должны не только те, кто ими являются, но и представители руководящего звена, допустившие такие факты.

Лукашенко: Посредничество - это зло, его нужно искоренять

"Министры у нас в стороне, губернаторы у нас ни при чем. Отвечать кто будет? Или вы, Александр Генрихович (Турчин, премьер-министр. - Прим. ред.) и Александр Николаевич Косинец, предусмотрели в этих документах исчерпывающие варианты, которые не допустят необоснованного посредничества и прочего? Нет, это невозможно предусмотреть. Где-то мы будем регулировать что-то в зависимости от нашего сознания. А чье сознание будем использовать? Министра промышленности и того же министра сельского хозяйства", - критически отозвался о проектах документов Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66718b15-3f00-45e5-b2bb-8e78079ed941/conversions/1f3c2fb8-6aa2-43b6-8be3-5a8a68f4f225-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66718b15-3f00-45e5-b2bb-8e78079ed941/conversions/1f3c2fb8-6aa2-43b6-8be3-5a8a68f4f225-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66718b15-3f00-45e5-b2bb-8e78079ed941/conversions/1f3c2fb8-6aa2-43b6-8be3-5a8a68f4f225-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66718b15-3f00-45e5-b2bb-8e78079ed941/conversions/1f3c2fb8-6aa2-43b6-8be3-5a8a68f4f225-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент подчеркнул, что посредничество - это зло, его надо искоренять и всячески поддерживать производителей. "Это еще 30 лет тому назад молодой Президент говорил - поддерживать производителей. Торговля, она работала и будет работать, но за ней нужен контроль. Посредничество мы как-то и не видели даже в том объеме, который мы наблюдаем сейчас. И того вреда, который приносит посредничество, мы не наблюдали", - сказал Президент.

В то же время есть понимание, что полностью обойтись без посредников не получится, по крайней мере при закупках из-за рубежа. Но и в этих случаях нельзя просто наблюдать сложа руки, а можно найти действенные механизмы для контроля.

"Надо прямо говорить, что некоторые поставщики и продавцы продукции, которую мы из-за границы прежде всего получаем (про внутреннюю разговоров нет), они просто говорят: мы продаем через этого, хотите берите, хотите нет. И тут никуда не денешься. Но при этом мы должны проконтролировать ценообразование", - обратил Александр Лукашенко.

Одним из вопросов на совещании у главы государства стал проект указа по централизации закупок отдельных товаров для села. "Что значит отдельных? Я риторический вопрос задаю. Все товары, которые мы для села покупаем, должны войти в этот указ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В Беларуси примут законодательные решения для исключения недобросовестного посредничества

Посредники есть даже при продаже отечественной продукции на внутреннем рынке. Здесь, конечно, сразу много вопросов к самим производителям: неужели в штате не нашлось толковых реализаторов, которые без лишнего звена могли бы реализовать товар?! А все это продуманные старые схемы - еще одна лазейка для наживы. А сколько звеньев может быть в этой цепи?! В итоге все равно финал один - громкие коррупционные дела.

Президент: Глава Минприроды попался на взятке и находится в СИЗО

Глава государства привел следующий пример: "В Беларуси "Гомсельмаш" произвел комбайн, и через посредников крестьяне закупают этот комбайн. Это нормально? И обосновывают же красиво".

совещание у Президнта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617a4ef4-3b80-48fd-ab46-4711da14d674/conversions/8a6cf85e-774d-4208-be12-b966a7629702-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617a4ef4-3b80-48fd-ab46-4711da14d674/conversions/8a6cf85e-774d-4208-be12-b966a7629702-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617a4ef4-3b80-48fd-ab46-4711da14d674/conversions/8a6cf85e-774d-4208-be12-b966a7629702-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/617a4ef4-3b80-48fd-ab46-4711da14d674/conversions/8a6cf85e-774d-4208-be12-b966a7629702-xl-___webp_1920.webp 1920w

При этом, как выяснил Комитет государственного контроля, деньги для реализации посреднических схем берутся в белорусских банках. "Так а почему мы не можем взять? Почему Горлов и губернаторы со своими крестьянами не могут взять эти деньги и купить комбайн на "Гомсельмаше"? - задал риторический вопрос белорусский лидер.

В связи с этим Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору Дмитрию Горе и руководству силовых структур жестко пресекать необоснованное посредничество. "Как только мы увидим посредников на белорусскую продукцию, ты не разбирайся, - обратился Президент к генпрокурору. - Как только увидели, что у нас посредники на конфеты, шоколад, одежду, молоко, мясо, технику белорусского производства, - сразу в СИЗО".

Александр Лукашенко также заявил о том, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Глава государства высказался на эту тему, приводя пример того, что среда необоснованного посредничества в конечном итоге также дает почву и для возникновения коррупционных схем.

"Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (председатель Верховного Суда и бывший генпрокурор Беларуси Андрей Швед. - Прим. ред.), а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич (нынешний генеральный прокурор Беларуси. - Прим. ред.) это жестко контролируют. Если надо - доложат", - сказал глава государства.

"Никто никого просто так не берет. Виноват - иди и отвечай", - подчеркнул Президент.

Президент еще раз подчеркнул, что скрыть такие факты невозможно, даже если кажется, что это получилось. "Не лезьте в чужое, не трогайте! Коррупция - это не просто ржавчина, как я раньше говорил. Это - война. В основе лежит эта жуткая коррупция", - заявил белорусский лидер.

Посредничество: экономический ущерб государству

И еще одна лазейка под марку "санкции". Начинаются разговоры про "без импорта не обойдемся", привезем из-за границы. Объявляется посредник со своими цифрами. Вся нагрузка в итоге ложится на потребителя.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c08d29-3f75-41ab-b693-52de94d2f056/conversions/1a8674de-a4c8-4138-8c8b-993477505045-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c08d29-3f75-41ab-b693-52de94d2f056/conversions/1a8674de-a4c8-4138-8c8b-993477505045-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c08d29-3f75-41ab-b693-52de94d2f056/conversions/1a8674de-a4c8-4138-8c8b-993477505045-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72c08d29-3f75-41ab-b693-52de94d2f056/conversions/1a8674de-a4c8-4138-8c8b-993477505045-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент отметил, что ранее обсуждал с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым ликвидацию "как класса" посредничества в сельском хозяйстве. "Мы договаривались, что мы посредничество, особенно в сельском хозяйстве, ликвидируем. Произошло это? Нет", - заявил Александр Лукашенко.

Президент зацепился не только за формулировку предложенного ему сегодня проекта указа по закупкам для села. Были вопросы и к наполнению документа.

Президент попросил участников совещания предоставить серьезные аргументы в пользу принятия нового правового акта. Прежде всего он поинтересовался, почему предметом регулирования выбраны средства защиты растений, семена люцерны и ряд запчастей. "А остальное?" - спросил Александр Лукашенко.

Глава государства также уточнил, на кого будет распространяться новый указ - коснется ли он всех организаций АПК, фермеров и других частников. "Отвечаю на этот вопрос: это должно касаться всех. Система должна быть для всех. У нас частная и государственная формы собственности. Но это наши, государственные предприятия, которые должны работать в интересах государства", - отметил Президент.

При этом, констатировал он, при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность и своевременность производственных процессов, особенно в горячий период посевной или жатвы. "И самое главное: не создадим ли мы новых посредников-монополистов под маркой формирования конкурентной среды? Не создадим, потому что этими монополистами будет управлять конкретное лицо: губернатор или министр. Если он будет видеть, что там заоблачные цены, он отрегулирует и этот вопрос", - сказал глава государства.

Цепочки ненужных посредников - путь к коррупции и вымыванию средств

О серых схемах и посредниках в Беларуси в цифрах и фактах. За 2025 год было зафиксировано более 400 преступлений, связанных непосредственно с процедурами закупок. Сферы самые разные: от села до IT для госсектора. Но сколько еще таких существует втихую под отлаженные годами схемы?!

Лукашенко: Никто не против разумного посредника

"Надо провести четкую черту, отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного, - потребовал Александр Лукашенко. - В государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно. Но это останется у нас небольшое количество направлений, которые будут под контролем то ли губернаторов, то ли министров и премьер-министра". Вместе с тем есть в стране и те, кто в сложной ситуации думает только о собственном обогащении, добавил Президент.

Он заметил, что иногда доходит до того, что в цепочку "покупка - продажа" включают три, а то и пять посредников, зачастую фиктивных. Порой привлекают иностранцев, чтобы обойти предельные надбавки к цене, прописанные в национальном законодательстве.

"В итоге все наценки, оседающие в карманах таких дельцов, приходится оплачивать обычным потребителям. Это возмутительно, и примеров более чем достаточно", - обратил внимание глава государства. Он привел один из таких фактов: карданный вал стоимостью 140 бел. руб. с помощью нескольких посредников был продан конечному потребителю за 935 бел. руб. "Цена выросла более чем в 6,5 раза!" - возмутился Александр Лукашенко.

"При видимом соблюдении законодательства о закупках (поставщики выбираются по конкурсам) в промышленности, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальной сфере, IT-услугах для госсектора оборудование приобретается с дикими переплатами. И, как правило, везде фигурируют взятки", - обозначил проблемные аспекты Президент.

Так, в 2023-2025 годах расходы РУП "Национальный центр электронных услуг" и ООО "Белорусские облачные технологии" на оплату посреднических надбавок, доходивших до 200 %, составили порядка 10 млн бел. руб.

"Значит, надо, чтобы всякий бизнесмен знал (и не только бизнесмен): с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий (и вы знаете, с кем)", - отметил глава государства, предупредив в том числе о возможных последствиях со стороны силовых структур.

Он также обратил внимание на то, что искусственно созданные цепочки ненужных посредников ведут к коррупции и вымыванию средств.

"Хотя эти деньги в идеале должны работать в экономике и идти на развитие страны, на то, чтобы люди жили лучше. Поэтому зеленый свет и содействие - только тем, кто трудится на благо и создает что-то своими руками", - подчеркнул Президент.

Борьба с недобросовестными посредниками

Президент поручил зампредседателя Всебелорусского народного собрания Александру Косинцу разобраться в ситуации и внести конкретные предложения. Была создана рабочая группа. Проблема, где нельзя только экономическим языком, а надо идти от жизни.

Александр Косинец, заместитель председателя ВНС:

"В 2025 году, по данным Белстата, в стране насчитывалось более 25 тыс. организаций оптовой торговли. Из них к организациям с основным видом деятельности "Оптовая торговля" относится 15,7 тыс. единиц, с второстепенным - 9,4 тыс. Их оптовый товарооборот составил более 180 млрд рублей, а ежегодный доход более 23 млрд рублей. В организациях с основным видом деятельности "Оптовая торговля" работает 143,7 тыс. человек. Еще 60,9 тыс. человек заняты в маркетингах и сбытовых службах крупных государственных предприятий. Итого 204,6 тыс. человек. Заработная плата достаточно достойная. За январь - декабрь 2025 года 3 455 рублей, причем в декабре 2025 года 4 058 рублей".

Президент обратил внимание, что речь идет о посредниках.

"Они есть посредники, - сказал Александр Косинец. - Только непосредственно занимаются 15,7 тыс., а есть те, которые занимаются и производством, и посреднической деятельностью".

Экономический ущерб государству

Ситуация складывается такая: куча должников. Доходит до парадоксального. Не платят производителям, зато отдают немалые деньги посредникам. На отдельных предприятиях вообще врут, мол, работаем только сами. А по факту создают почву для чьей-то наживы и загоняют в убытки предприятия.

Борьба с коррупцией и недобросовестными посредниками в Беларуси

Александр Косинец, заместитель председателя ВНС:

"Как пример, 10 марта в Гомельской области под руководством Ивана Ивановича Крупко с участием Генеральной прокуратуры, Комитета госконтроля, Министерства внутренних дел состоялся семинар, в котором приняли участие работники от детского сада и школьных учреждений до "Гомсельмаша". Предметно рассмотрены вопросы, каким образом будет устранено посредничество в Гомельской области. Таким образом будет осуществлено по всей стране. Мы дойдем до каждой организации, до каждого посредника, чтобы потом не возникало никаких отрицательных мнений, якобы кто-то о чем-то не знал и не понимал, как делается это. Предложения систематизированы".

"Закон непростой, который 2012 года. Разъяснили людям, каким образом они должны поступать, где имеются нарушения и в конечном итоге, как осуществить мероприятие в масштабах Гомельской области, чтобы не допускать эти правонарушения", - добавил Александр Косинец.

Глава государства сказал, что информацию надо доводить на основании закона. "Если надо, актуализируем некоторые моменты законодательства, а некоторые просто переработаем. Во-вторых, я очень вас просил и предупреждаю еще раз: никаких лишних совещаний. Собрались здесь, договорились и вперед действуйте", - потребовал Президент.

Кто будет отвечать и что нужно сделать еще, чтобы минимизировать факты посредничества? Готовятся законодательные решения на уровне Президента.

Александр Косинец, заместитель председателя ВНС:

"Мероприятия, которые принимаются правительством, - постановления, планы - они в определенной степени работают, но вместе с тем не дают желаемого результата, потому что социально-экономическое развитие терпит огромные ущербы в результате недобросовестного посредничества. В связи с этим главой государства поставлена задача до 15 апреля подготовить всеобъемлющий указ Президента о неотложных мерах по устранению недобросовестного и необоснованного посредничества. Прежде всего, это законодательные аспекты. Нам надо самым серьезным образом переработать закон от 2012 году о закупках. Дополнить его. Существенным образом пересмотреть организационные вопросы, касающиеся его реализации. Какой самый главный недостаток был этого закона? Он касался только государственных закупок, а "за счет собственных средств" там нет ни одного слова. А получается 90 % коррупционных всех нарушений - это в результате закупки за счет собственных средств".

В новый проект указа включат и новации по закупкам для сельского хозяйства. Аграрный сектор должен работать с прибылью, а деньги должны оставаться у отечественных производителей.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы уже отработали, в принципе, подходы (они могут быть различные) с Министерством промышленности нашей страны и с крупными производителями, такими как тракторный завод, МАЗ, "Гомсельмаш", "Амкадор", "Бобруйскагромаш" - именно с этими отработали. Достаточно внести изменения в два постановления Совета Министров и закупать запасные части сегодня для отечественной техники именно у этих предприятий. То есть предприятие, которое производит эту технику".