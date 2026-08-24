Северный вектор: Минск и Архангельск нацелены на рост товарооборота

Во Дворце Независимости 24 августа Президент принял делегацию с севера России во главе с губернатором региона. Как отметил Александр Лукашенко, у нас большие традиции и связи еще со времен Великой Отечественной.

Эта тема всегда актуальна и никогда не теряется. Что касается экономики, нам есть куда двигаться. Особенно на фоне растущих возможностей Минска. Архангельск - это ведь еще и выход сразу к нескольким морям. Строительство глубоководного порта там затрагивает белорусские интересы для обеспечения логистики дальней дуги.

И прямо сейчас стоит вопрос организации прямого авиасообщения на принципиально новых лайнерах.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в Беларуси, как он сам скажет, "далеко не впервые". О том, что "мы можем", хорошо знает еще с момента работы в Министерстве экономического развития. Об экономике, как и всегда, сегодня основная речь. Искать новые темы, увеличивать товарооборот, встраивать друг друга в общие производственные цепочки.

Расстояние между Минском и Архангельском - 2000 км.

Архангельская область по праву считается северными воротами России. Территория почти 600 тыс. кв. км - это один из самых больших субъектов Российской Федерации, еще и с выходом к трем морям: Белому, Баренцеву и Карскому. Белорусы когда-то служили здесь в составе "северных конвоев". Архангельск во время Второй мировой войны тогда принимал грузы от союзников. Это очень опасная работа, чувство "плечом к плечу" навсегда осталось в общей памяти.

Задача - восстановить товарооборот

"Что касается сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами в торговле понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы имели примерно в три раза выше товарооборот, чем сейчас. Надо его восстанавливать, искать соответствующие пути. И нам в том числе. Не ждать за дверью или за забором, что кто-то приедет и предложит варианты", - сказал белорусский лидер.

"К счастью или несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России, - сказал Александр Лукашенко. - Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться. Значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает".

"Мы знаем свою роль, которую надо сыграть в этом мире. Успешность этой роли во многом будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией, - обратил внимание Президент. - Пока все идет нормально. Нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов пока, а противников. Они понимают, что мы не спим здесь. А если и спим, то видим то, что мы должны видеть".

Геополитика диктует условия усиления кооперации

Геополитика диктует и необходимость усиливать кооперацию. Например, в работе с лесом. На севере его заготавливают примерно 16 млн кубометров в год, и этими задачами заняты сотни предприятий. Наша амкодоровская техника может легко заменить любые импортные аналоги, к слову, об этом по итогу и договариваются.

Основные темы: техника и замена лифтов

Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства обратил внимание на схожесть Архангельской области и Беларуси: значительную часть территории занимают леса. Это требует проведения определенных видов работ по лесозаготовке, лесовосстановлению. В связи с этим в Беларуси еще с советских времен сохранилось и получило развитие в промышленном секторе целое направление по изготовлению специализированной техники. Этим занимается холдинг "Амкодор". Отечественные новые образцы зачастую направляются в Россию для прохождения испытаний. "В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать", - констатировал белорусский лидер.

Еще одно перспективное направление для сотрудничества - горнодобывающая промышленность. Например, белорусские карьерные самосвалы БЕЛАЗ используются компанией "Алроса", которая занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. "Сегодня ИИ и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям. Поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы БЕЛАЗа, которые проходят испытания также у вас. Уверен, они хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, традиционно пользуется спросом в российских регионах пассажирский транспорт белорусского производства, лифтовое оборудование. Здесь также есть потенциал для взаимодействия с Архангельской областью.

Белорусские продукты на севере

Что касается сельского хозяйства, из-за климата на Севере можно говорить, что оно есть, но не о процветании. Основа - животноводство. И здесь белорусы тоже могут быть полезны и конечным продуктом, и технологиями.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:

"В Архангельске буквально неделю назад открыли 10-й юбилейный магазин "Белорусская вёска". И открыли в хорошем месте - в центре города. Первые недели торговли показывают, что спрос и интерес у жителей города огромный к продукции Республики Беларусь. Фактически скупили все, что было привезено, весь склад. Будем с коллегами проговаривать, очень важно, чтобы в этом магазине всегда была продукция. Потому что люди, если будут приходить в ожидании купить хорошую, качественную белорусскую продукцию, и не будут видеть ее на полках, это будет проблемой".



Сейчас основные поставки в те же белорусские магазины идут по железной дороге. Но главное, на что сейчас делают ставку в логистике, это порты. А в Архангельске планируется строительство такого глубоководного порта даже с отдельными терминалами для Беларуси, чтобы наши товары могли поставляться в Азию по Северному морскому пути. Еще одна задача - авиа.

Возможности для наращивания товарооборота

Губернатор Архангельской области России отметил перспективы, которые открываются в новом ключе. "Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами наладить прямое сообщение между нашими столицами, - сказал он. - Еще одно направление, которое заслуживает нашего внимания, - это взаимодействие в научно-образовательной сфере. У нас очень активно взаимодействуют высшие учебные заведения. Северный (Арктический) федеральный университет на постоянной основе взаимодействует более чем с 10 вузами Беларуси. Здесь мы видим тоже возможность для кооперации".

Возможности для наращивания товарооборота

С учетом такой логистики - "коридоры" для наращивания товарооборота обсудили 24 августа в правительстве и подписали соглашение о сотрудничестве с Национальной академией наук. Интересная для двух сторон тема: белорусские компетенции по переработке торфа. Наши ученые способны внедрить самые современные подходы. А Архангельская область занимает первое место по разведанным запасам.

Варианты переработки торфа

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Это работа в достаточно суровых арктических условиях, где мы можем доказать, что наши ученые способны внедрить наши самые современные наработки, подходы к добыче и переработке торфа. У нас есть общее понимание, что использовать его в качестве топлива - это как минимум несовременно. Что наша задача - торф перерабатывать в биотехнологические продукты и в продукты с высокой добавленной стоимостью".

Север для белорусов открыт, и это взаимно.