Сейчас важно раскрутить работу на международном уровне - ориентировал Лукашенко депутатов

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует депутатов на более активную работу на международном уровне. Об этом глава государства сказал, принимая с докладом Председателя Палаты представителей Национального собрания Игоря Сергеенко, сообщает БЕЛТА .



"Очень важно сейчас закрутить, раскрутить работу на международном уровне. Все-таки народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. И она дает свой эффект. Вы видите это и по работе наших сенаторов (членов Совета Республики - верхней палаты белорусского парламента. - Прим. ред.). Их, конечно, гораздо меньше. Думаю, в этом направлении надо действовать и Палате представителей. Здесь как вы считаете нам построить работу?" - обозначил одну из тем доклада глава государства.



Александр Лукашенко также поинтересовался законотворческой деятельностью депутатов: "Как здесь обстоят дела? Нужна ли какая-то помощь и поддержка? Потому что очень много депутатов в первый раз избраны. И, естественно, опыта работы парламентской нет. Есть ли здесь какие-то проблемы?"



Спросил Президент и о работе Совета Палаты представителей, насколько решены различные бытовые вопросы народных избранников. "Как работает структура, которая обеспечивает размещение, как живут депутаты? У нас же дом построен, где депутаты во время работы живут. Всем ли хватило места для проживания? Может, с хозяйственной точки зрения какие-то есть проблемы?" - обозначил вопросы белорусский лидер.



Он в целом поинтересовался, как Игорь Сергеенко свежим взглядом смотрит на работу депутатов в будущем, как в центре, так и на местах.



У Игоря Сергеенко лично Александр Лукашенко также спросил, как ему работается в новой для него должности. Глава государства заметил, что за последние годы у нынешнего председателя Палаты представителей происходили кардинальные перемены в карьерном плане. "С абсолютно закрытой, тихой работы перейти на работу самую трудную в Администрацию Президента (ранее Игорь Сергеенко работал в системе КГБ, после чего несколько лет до избрания в Палату представителей возглавлял Администрацию Президента. - Прим. ред.), а потом еще и Палата представителей. Это такие крутые повороты в жизни, что любому человеку мало не покажется. Поэтому, как работается? Как работает Палата представителей? Все ли функционируют органы и системы нашей Палаты представителей?" - поставил вопросы глава государства.



Как отметил Игорь Сергеенко, Палата представителей работает в обновленном составе уже фактически пять месяцев. По его словам, все организационные вопросы, которые ставились в том числе и главой государства, решены. Это касается как обеспечения работы каждого депутата, организации, оснащения рабочих мест, так и вопросов, связанных с проживанием. "Все депутаты в достойных условиях сегодня живут и работают", - сказал председатель Палаты представителей.



Характеризуя нынешний депутатский корпус, Игорь Сергеенко проинформировал Президента, что состав в значительной степени был обновлен - из предыдущего созыва в нынешний были избраны 20 депутатов, 90 человек - фактически новые. "С разным опытом работы, с разным уровнем и юридической подготовки, и в целом с разными где-то подходами. Но все они патриоты, работают на страну", - подчеркнул спикер нижней палаты парламента. Он также сообщил, что в составе депутатского корпуса работают 73 мужчины и 37 женщин, 75 человек имеют опыт руководящей работы, в том числе руководства трудовыми коллективами, 10 депутатов имеют ученые степени и звания, 70 депутатов представляют политические партии. Такой аналитический срез, по словам Игоря Сергеенко, показывает, что "избраны авторитетные люди", представляющие в парламенте интересы регионов, от которых они избирались.



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