А. Лукашенко рассказал о шести тактических направлениях расшатывания белорусского общества

Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, сообщаетБелТА.

Президент отметил, что белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. "И хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Первое направление. Военные угрозы

"Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО", - сказал Александр Лукашенко.

Помимо развернутых в Восточной Европе многонациональных сил в Польше вблизи Беларуси формируется новое соединение - 18-я механизированная дивизия. На вооружение этой дивизии поступят американские танки "Абрамс" самой современной комплектации. Два батальона будут стоять буквально в 20 км от Бреста, обратил внимание Президент.

"Да, выстроенная за годы независимости система безопасности и обеспечения обороноспособности, последовательная миролюбивая политика, международные договоренности создают нам задел для отражения военных угроз", - подчеркнул глава государства.

Второе направление. Внешнеполитическое давление

"Попытки дискредитации нашей страны на международной арене не прекращаются с августа прошлого года. Мы наблюдаем серию бессмысленных демонстративных демаршей, особенно по периметру границ", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент считает, что следующим шагом может стать давление на партнеров Беларуси. "В этих условиях нам важно оставаться надежным, последовательным и предсказуемым субъектом международных отношений, неукоснительно соблюдать договоренности с дружественными странами", - подчеркнул он.

Третье направление. Попытки уничтожить экономику через санкции

Глава государства отметил, что с таким размахом ограничительных мер Беларусь еще не сталкивалась, хотя и не драматизирует ситуацию. Причем Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя, поэтому вводит санкции поэтапно.

"Они как бы нащупывают наши болевые точки. Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее. Но главная цель - оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Четвертое направление. Подрыв изнутри

"Начали знаете когда и с чего. Дошли до заговоров, перешли к попыткам терактов, угрозам минирования. Это звенья одной цепи и далеко не весь их арсенал. Как показывают вскрытые факты, все эти действия не имеют реальной социальной основы. Модераторы находятся за границей. Это наши беглые и их иностранные кураторы", - отметил Президент.

Глава государства обратил внимание, что они работают на одну цель - создать иллюзию раздрая в обществе, держать людей в постоянном напряжении, сформировать образ врага из тех, кто сегодня им противостоит в борьбе за белорусские ценности и социально ориентированный политический курс.

Пятое направление. Информационные атаки

"Сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы: сайты, Telegram-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры. Вся Беларусь была окутана этой сетью", - констатировал Александр Лукашенко.

"Завершается системная работа по наведению порядка в информационном поле. Здесь важно понимать: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь. Под эту марку вырезать разные точки зрения - все, пропадем, погибнет страна. Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно. Мы не отступим", - подчеркнул Президент.

Он обратил внимание: "Одна история - критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно. Не то чтобы уж очень любили, кто любит критику. Наверное, никто. Но адекватно воспринимать надо. Другая - призывать к бунту и кровавым расправам с теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные, бандитские настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные "сливы", кибератаки и доступ к личным данным. Этого не будет".

Шестое направление. Мягкая сила

"Выявлена четкая закономерность: рост количества некоммерческих организаций - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас", - заявил Александр Лукашенко.

Разных негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций в Беларуси было полторы тысячи. В результате проведенных мероприятий выделено 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности, в том числе представительство иностранной некоммерческой организации, 71 республиканское и местное общественное объединение, 113 учреждений. Это большие цифры, отметил Президент.

"За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры", - сказал глава государства.

Деньги как раз шли через эти фонды и другие некоммерческие структуры. Чтобы мобилизовать людей на протесты, ряд НКО тиражировал фейки, призывал к акциям неповиновения, обучал радикально настроенных граждан навыкам борьбы с сотрудниками правоохранительных органов, составлял черные списки людей, преданных стране. "Чтобы вы понимали, эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По словам главы государства, отдельные коммерческие организации активно оседлали тактику НКО. Президент подчеркнул: меры были приняты адекватные и есть результат.