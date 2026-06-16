Широкий геополитический расклад - интервью Лукашенко "Аль-Арабии" получило большой резонанс

Большой резонанс получило интервью Александра Лукашенко телеканалу "Аль-Арабия". Накануне вышла полная версия разговора. Было сказано в точку про разрешение горячих конфликтов, переформатирование на Ближнем Востоке, а также диалог с Западом, опасности европейской милитаризации - все острые темы международной повестки. Эксперты считают, что Александр Лукашенко дал широкий геополитический расклад. При этом позиция Минска последовательна: шаги к переговорам, деэскалации, диалогу. Сделать все для мира! Почему это так важно сегодня?

Репортеры из разных концов света шлют запросы во Дворец Независимости, и попасть в Минск для многих из них становится журналистской удачей. Как видно по последним интервью, Александр Лукашенко - желанный спикер и на Западе, и на Востоке.

Потому что он всегда откровенно, принципиально, без всяких политических экивоков говорит на злобу дня: об истинной сути глобальных конфликтов и о том, как найти выход из сложных геополитических проблем.

Главу государства спросили, является ли он в большей мере оптимистом или пессимистом насчет дальнейшего развития нынешней нестабильной мировой обстановки со множеством конфликтов.

"Фифти-фифти - сейчас ситуация такая. Но я хотел бы быть оптимистом", - сказал Александр Лукашенко

Понятно, что, приехав из Саудовской Аравии (а именно там штаб-квартира телеканала "Аль-Арабия"), Мелинда Нусифора спросит сразу: "Есть ли надежда на мир?" Президент уверен: закончить войны - и в Украине, и на Ближнем Востоке - реально в этом году.

"Как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны, - сказал Александр Лукашенко. - Эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет - ни в Украине, ни на Ближнем Востоке".

И вот уже Вашингтон и Тегеран выходят на мирную сделку. Хотя анализировать ошибки, допущенные в Иране, будут еще долго. Но мысль о том, что пределы американской мощи все-таки есть, то и дело звучит среди экспертов.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d074d968-5f07-41e0-bd60-e0bab2c57ac2/conversions/69324d08-ce6e-4f30-855d-b7f5fc94780a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d074d968-5f07-41e0-bd60-e0bab2c57ac2/conversions/69324d08-ce6e-4f30-855d-b7f5fc94780a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d074d968-5f07-41e0-bd60-e0bab2c57ac2/conversions/69324d08-ce6e-4f30-855d-b7f5fc94780a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d074d968-5f07-41e0-bd60-e0bab2c57ac2/conversions/69324d08-ce6e-4f30-855d-b7f5fc94780a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном - это огромная ловушка, в первую очередь, для Трампа и его администрации. Потому что если Трамп этот конфликт не заморозит, не приостановит, не завершит до ноября этого года, когда будут происходить промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов, то это закончится плачевно для карьеры Трампа и для перспектив всей республиканской партии".

"Давая характеристику ближневосточному конфликту и ставя во главе угла Израиль и его агрессивные планы по отношению к Ирану, Александр Григорьевич фактически открыл путь для Соединенных Штатов Америки для будущих переговоров", - уверен политолог.

От Президента звучит честный прогноз для всего мира - не только Ближнего Востока, но и Украины. Вместо атак и подстрекаемой с Запада эскалации Зеленскому нужно садиться за стол переговоров.

Олег Лушников, глава Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"Беларусь выступает последовательным сторонником мира. Это гарантия для всех стран, которые с ней соседствуют. Мы наблюдаем попытку эскалации на западных и южных границах Беларуси, попытку втянуть Беларусь в очередную авантюру, в конфликт, сделать еще один театр военных действий в Европе. Но это не нужно ни белорусам, ни их соседям".

Опасаться угроз со стороны Беларуси Украине не стоит. На этот счет уж слишком в последнее время возбудились в медиа - обстановку накаляли и спичи из Киева.

"Мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что она всегда существовала в средствах массовой информации. И я искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал Президент России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы".

Отвечая на вопрос интервьюера, есть ли Украине чего бояться со стороны Беларуси, Александр Лукашенко заявил: "Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается".

Несмотря на порой жесткую риторику (ну а как иначе, если идет вал угроз), мир в регионе - на первом плане. И именно этим руководствуются политики, которые действительно хотят лучшего для своей страны.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71b97c-428b-4800-94a2-eeae90c851a1/conversions/b1f6cde2-e62e-48bf-abe3-9e59fbcbc471-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71b97c-428b-4800-94a2-eeae90c851a1/conversions/b1f6cde2-e62e-48bf-abe3-9e59fbcbc471-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71b97c-428b-4800-94a2-eeae90c851a1/conversions/b1f6cde2-e62e-48bf-abe3-9e59fbcbc471-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd71b97c-428b-4800-94a2-eeae90c851a1/conversions/b1f6cde2-e62e-48bf-abe3-9e59fbcbc471-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Главное - искать дорогу к этому миру. И отличие государственного деятеля от политика, а уж тем более от политикана, это как раз таки умение совладать со своими эмоциями и мастерство делать сильные шаги, сильные поступки. Очень важно, чтобы эти поступки не расходились со словами. Именно таким государственным деятелем является Президент Беларуси. Те извинения, о которых много сейчас рассуждают, извинения перед Зеленским, они были произнесены в контексте конкретной ситуации. Но ведь Президент Беларуси добавил при этом, что "как поют, так и отпевают". То есть и та оценка, которая была дана Зеленскому, резкая, но по существу оценка. Это была реакция на прямые угрозы не только лично Президенту Беларуси, но и нашей стране. При этом никогда с повестки дня не снимался вопрос готовности Беларуси участвовать в мирном урегулировании, готовности Президента встретиться с тем же Зеленским".

Европейские союзники Украины могут заварить такую кашу. В этом кроется немало угроз для региона, да и бесконечная милитаризация в Европе - путь в никуда. Поэтому белорусский Президент говорит о том, что нужно использовать любые шаги, чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения.

Глава государства упомянул о недавней встрече в Лондоне так называемой европейской "Большой тройки" (Великобритания, Франция, Германия) с Владимиром Зеленским. По итогам мероприятия было принято совместное заявление. "Заявление из пяти пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии", - отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что долго думал над этими пятью пунктами и над вопросом, почему ведущие европейские страны требуют от России невыполнимых мер. "Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят (а, видимо, уже к этому склонны европейские государства), на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров", - сделал вывод глава государства.

"Российская позиция также максимальна, она была заявлена. Но теперь надо сесть за стол переговоров и сблизить эти позиции. А чтобы сблизить позиции, надо идти на компромисс. Если мы хотим закончить эту войну - одна сторона и другая", - добавил Президент.

Беларусь готова вести предметный диалог и с европейцами, и с американцами. И если планировать встречу с Трампом, то для того, чтобы был результат, предметный разговор и развязки по вопросам на двустороннем треке.

"Мы с американцами начинали эти переговоры, мы готовы с ними вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится, - подчеркнул Президент. - Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное взаимовыгодное сотрудничество. Уже все - и европейцы, и американцы - понимают, что такое сотрудничество должно быть. Более того, уже есть движение к этому сотрудничеству. Надо, чтобы это продолжалось".

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на важность прямых переговоров с европейскими странами в вопросах, касающихся безопасности и будущего региона. "Мы и с европейцами ведем диалог. Философия этого диалога заключается в том, что всякие конфликты, хорошие вещи и прочее - здесь, у нас. Это у нас в доме, в европейском доме: Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, Польши... Это у нас. И мы должны решать эти проблемы", - убежден белорусский лидер.

Непрекращающаяся борьба за ресурсы и желание отдельных государств диктовать свои правила. Мир меняется, и безопаснее в этом мире не становится. Но в приоритете Беларуси - страны, которые готовы выстраивать взаимовыгодное сотрудничество.

"Что касается увеличения роли и значения Китая и Глобального Юга, это факт. Нам тут не надо перестраиваться. Господь нас сподвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем (после России это второй наш союзник)", - отметил Александр Лукашенко. - И мы заявили о странах дальней дуги так называемой. Нам повезло. Может, интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас - активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают, - подчеркнул Президент. - Вся эта переориентация помогла нам относительно успешно преодолеть санкционное давление. Мы спокойно себя чувствуем. Дай бог, чтобы не было только войны".

Австралийская журналистка из Саудовской Аравии признается, что на такую прямолинейность даже не рассчитывала. Это был важный разговор - о международной ситуации без купюр.

Елена Пономарева, политолог, профессор МГИМО (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f760e4-52b6-428b-9475-a05831d2cc17/conversions/1361a86a-3301-4f4e-9f78-b1a2eb136710-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f760e4-52b6-428b-9475-a05831d2cc17/conversions/1361a86a-3301-4f4e-9f78-b1a2eb136710-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f760e4-52b6-428b-9475-a05831d2cc17/conversions/1361a86a-3301-4f4e-9f78-b1a2eb136710-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6f760e4-52b6-428b-9475-a05831d2cc17/conversions/1361a86a-3301-4f4e-9f78-b1a2eb136710-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Пономарева, политолог, профессор МГИМО (Россия):

"Уровень доверия словам и, что главное, делам Лукашенко на мировой арене огромный. И конкретно это проявляется в чем, с моей точки зрения? В открытости и миротворчестве. Минск всегда готов стать площадкой для переговоров конфликтующих, спорящих сторон, причем это могут быть споры совершенно разного уровня и масштаба".

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Радует меня и то, что Александр Григорьевич прямо отметил, что он стоит на позиции нераспространения ядерного оружия на третьи государства. Что он против вот этой совершенно безумной ядерной гонки. Собственно, этим интервью Александр Григорьевич лично для меня подтвердил тот статус, который я ему сам для себя выдал много лет назад: что это достаточно хладнокровный, прагматичный и очень разумный политик".