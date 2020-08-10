Си Цзиньпин поздравил А. Лукашенко с победой на выборах

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства. В последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. Китай и Беларусь являются железными братьями и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Вами".