3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Си Цзиньпин поздравил А. Лукашенко с победой на выборах
Председатель Китая Си Цзиньпин первым направил послание в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко с поздравлениями с победой на президентских выборах.
Си Цзиньпин поздравил А. Лукашенко с победой на выборах
"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства. В последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. Китай и Беларусь являются железными братьями и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с Вами".
Си Цзиньпин выразил готовность вместе с Главой белорусского государства прилагать усилия для совместного продвижения отношений всестороннего стратегического партнерства, открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо двух стран и народов.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов