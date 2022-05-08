Символичный день: в Минске отметили День Государственного герба и Государственного флага

Вся Беларусь и каждый ее житель от мала до велика в предвкушении главного праздника весны. Вот уже 77 лет девятый майский день не обходится без красочных шествий и залпов Победы. Так будет и завтра! Столица салютует ушедшим героям, которые навсегда останутся в нашей памяти освободителями Европы, гарантами мира и жизни на континенте. Их подвиг бессмертен. И таковым его делает людская память. Она бережно хранит миллионы историй о тех, кто не жалел жизни, стоял до последнего, умирал, но не сдавался. Жаль, не все усвоили эти уроки.

Но белорусы точно знают цену Великой Победе. Едва ли не каждая пядь этой земли полита кровью наших солдат, которые встали на защиту Родины. И этот алый колор - главный цвет белорусского флага, символа нашей независимости, нашей Победы.

Мы не случайно вспомнили о наших символах. Каждое второе воскресенье мая (и так уже без малого три десятка лет) Беларусь отмечает День Государственного герба и Государственного флага. В столице в этот день проходит красивая и торжественная церемония чествования главных символов государства. В ней принимает участие и Президент.

Белорусский флаг летал в космос, бывал в Антарктиде и на Эвересте. Наш флаг - свидетель многочисленных олимпийских побед, долгожданного запуска спутника, он - провожатый белорусских дипмиссий и бизнес-делегаций по всему миру. Он - тождество нации и тех вершин, которые нам есть и будут по плечу. И здесь, на площади Государственного флага в центре столицы, сегодня это ощущает каждый.

Вот уже два десятка лет мы отдаем дань уважения главным символам государства. Но в минувшем году в этот майский праздник, который всегда где-то рядом с главным, победным, зародилась еще одна красивая традиция - чествования национальных символов. Это было красочно, трогательно и торжественно. Со смыслом. И как тут не поддерживать и впредь?! Клятва верности Государственному флагу и Государственному гербу (а по сути своей стране) - это словно признание в самых теплых чувствах к своей земле и гордость за принадлежность к белорусской нации.





Словом, это особые чувства, которые теперь каждое второе воскресенье мая переживает молодежь. И сегодня на площади те, кто в нынешнем году достигает совершеннолетия. Уже не дети, а полноправные граждане своей страны со всеми причитающимися правами и обязанностями. Клятва верности для них сегодня - ритуал, который словно знаменует это взросление.

На площади Государственного флага тысячи приглашенных: молодежь со всех регионов страны, представители госорганов, общественные деятели, парламентарии, активисты. Все, кто на острие общественной и политической жизни, понимают значимость момента, важность исторической памяти, ценность единства нации. Среди участников торжеств и Президент.

Герб, флаг, гимн, как и Великую Победу, неразрывно связала история. Символы величия и независимости нации, в которых, как в зеркале, отражаются наши достижения, духовность и мировоззрение.

На одноименной площади цвета нации - красный, зеленый и белый - на самом большом полотнище страны. Здесь наш флаг, будто маяк, реет над столицей на высоте 70 метров. И глядя на это знамя, Александр Лукашенко начнет обращение к нации просто, без официоза: нам не нужно другого. Так распорядилась история и наши люди, защищая нынешнюю символику, по сути, не однажды: и в далекие 90-ые, и сегодня, обновляя Основной закон страны.

Почему сегодня мы проводим это знаковое мероприятие? Ответ прост: мы пережили с вами 2020 год, мы увидели разные цвета, разные знамена в этот период. С одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо, что мы увидели эти знамена и главное - тех, кто был за этими знаменами. Во-вторых, недавно на референдуме мы приняли новую Конституцию страны. Герб и флаг являются неотъемлемой частью этой Конституции, поэтому сегодня знаковый день, день особый, который дает старт новому дыханию этой доброй традиции, которая рождена в недрах нашей новой истории. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В цветах нашего флага цена героизма миллионов погибших в 40-ые солдат. Он - преемник Знамени Победы, уверен Александр Лукашенко. Наш герб - это мечты о будущем, светлом и мирном. Вот так в главных символах страны сплетаются прошлое и настоящее. Но ничто не забыто! Помнить - значит жить, не повторяя трагедий прошлого. Это наш путь, скажет Президент. И в нем вся сила нации.

Мы не забыли, как наши деды и отцы умирали за свое знамя, спасая его от фашистов, поднимались и бесстрашно шли под ним в бой, закрывая грудью семьи, своих детей, родных и родную землю. Во имя тех, кто заплатил за будущее суверенной Беларуси и ее народа своей жизнью, мы, наследники победителей, делаем все, чтобы в головах, пораженных идеями нацизма, даже мысли не возникло возродить их на святой белорусской земле. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Не стоит забывать и то, как много сделано под нашим флагом. Мы не только победили фашизм, вошли в историю как учредители ООН, а после в непростое время на стыке столетий сплотились и выжили, сохранив промышленность, осваивая космос, развивая агропром. На этом и стоим! Даже в условиях беспрецедентных вызовов - как то политические ультиматумы и экономические санкции, которым будто нет конца. И когда вновь и вновь звучит: "А почему у нас такие символы?", Президенту, кажется, так просто найти нужные слова.





Почему не БЧБ-флаг, как в народе его называют? Так вот, отвечаю прямо на этот вопрос, не пряча голову, как страус, в песок, поскольку перед вами стоит человек, который инициировал в новейшей истории на референдуме вопросы о символике нашего государства, вырабатывал ее, слушал специалистов, их мотивацию. Почему не БЧБ, а этот флаг? Первое: символы, такие как флаг и герб, должны отличать государство от других государств, они должны отличать нас с вами от других. Какой был предложен герб? Погоня. Вам не напоминает это герб другой страны? А мне напоминает. Нам был предложен флаг, добавь еще одну полоску - и мы заимствовали флаг соседней страны. Так неужели у нас не было своей истории? Неужели мы хотели подогнать свою историю под Литву или Польшу? Как актуально это сегодня, когда точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве и мечтают оттяпать полстраны, как это было до 39 года, может, тогда они предлагали эту символику под свои мечты.

Словом, наши герб и флаг неповторимы. И при этом они не просто отличают нацию от других народов, но и вбирают все то лучшее, что было в нашей истории. И эта память поколений и в цвете, и в сути главных символов.

В наших символах, сколько их было, десятки, сотни. Мы сохранили красный и белый цвет, белый цвет - это чистота, чистота нашего народа. Красный цвет - это наша борьба за независимость, это цвет наших побед, в том числе и в последней, Великой Отечественной войне. Мы добавили сюда зеленый цвет, который был в последние годы характерен нашей символике, это цвет жизни, это цвет миролюбия. Посмотрите на орнамент - это мечты и чаяния наших людей, это белорусские традиции. Когда - то матери, родные и близкие, отдавая замуж свою дочь, вышивали этот орнамент на одеяниях невесты. Мать, вышивая этот орнамент, думала о лучшей жизни своей дочери, а лучшая жизнь не могла быть без страны. И мы это воплотили в наших символах. Что мы здесь забыли, что не отразили? Самое главное, что эту символику принял наш народ. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

И под таким флагом сегодня его знают во всем мире. Как бы ни пытались нам навязать другие символы. Но все попытки - будто посягательства на святое - были обречены на провал. Президент убежден: символику государства, и правда, нужно почитать, как святыню. И если заглянуть в историю, полемика, а чему поклоняться, тотчас сойдет на нет.

"Флаг и герб. Суть в том, что весь народ, все мы должны поклоняться ему. Это, если вы хотите, светская икона в стране, как мы могли бы поклоняться БЧБ-флагам и почему? Как? Если на этих флагах кровь каждого третьего белоруса. Те, кто это знает, понимает, пережил, как мы могли пойти на то, чтобы дать право призвать поклоняться той символике. На той символике наша кровь, на той символике плач и стон наших детей Хатыни, женщин и стариков, там крики людей минского гетто, там плач и стон людей, замученных в концлагерях", - рассказывает Президент Беларуси.

И вот, пожалуй, самый трогательный момент сегодняшних торжеств. Молодые люди прикладывают руки ладонями к сердцу, произнося клятву на верность нашим символам. За всех ребят страны, которых они объединяют.

И буквально на последних словах клятвы дождь, как по волшебству, утихнет. И вот уже площадь залита солнцем. Александр Лукашенко даже скажет, что это явно хороший знак. Главное сказано. Но это не повод расходиться. Еще долго звучит музыка, зазывая ребят на большую танцплощадку. Площадь утопает в цветах Великой Победы на лацканах каждого из участников. Будто напоминание о предстоящих торжествах по всей стране, которые невозможны без этих наследников поколения победителей, чью память они сегодня пообещали свято чтить на всю страну.

Такие ритуалы как сегодня, как в прошлом году очень необходимы в современном мире, потому что мы должны защищать свои традиции. Наша молодежь должна прекрасно понимать, что сегодня символизирует наш флаг, наш герб, куда мы движемся и развиваемся.

"Безусловно, сегодня наши молодые люди чтят, понимают, что это действительно наш флаг, наш герб, с уверенностью смотрят в будущее. В Министерстве образования сегодня рассматривают новые подходы, чтобы на всех уровнях образования, начиная от детского сада и заканчивая университетом, дополнительным образованием взрослых, проводить ритуалы чтения нашего флага и нашего гимна", - добавил министр образования Беларуси Андрей Иванец

Наши символы вобрали в себя ту непростую историю. Очень важно сейчас именно молодежи донести важность использования не только в праздничные, но и в повседневной жизни нашей атрибутики. С этой целью Белорусский республиканский союз молодежи запустил на текущей неделе акцию "Ганаруся сімваламі роднай краіны", которой призываем всех наших граждан чаще использовать нашу символику, размещать не только на рабочих местах, но и в родных жилищах, на окнах, в автомобилях, что не противоречит законодательству, артикулирует нашим жителям важность и объединение белорусов вокруг наших символов. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

Теперь они в ответе за будущее своей земли. Неголословно обещают быть верными стране, доказывая это не только словом, но и делом, достойным подвига своих предков, героического прошлого. И настоящего, в котором патриотизм - не пустой звук и не архаизм из далекого прошлого, а почитание национальных символов и сопричастность к судьбе своей страны близки и уму, и сердцу. Не с этого ли начинается Родина?