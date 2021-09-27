Ситуация на границе и острые вопросы - Президент Беларуси встретился с руководством силового блока страны

Усложняется и миграционный кризис. Обстановка умышленно усугубляется за счет действий погранведомств сопредельных стран. При этом их руководство прямым текстом обвиняет Беларусь в организации миграционного кризиса. На очередной сессии Генассамблеи ООН режимы Польши и Литвы синхронно заявили, что Беларусь через искусственное создание и переполнение потоков мигрантов якобы оказывает политическое давление на Евросоюз. Такая клевета - жалкая попытка отвести внимание от вопиющих фактов нарушения прав беженцев теми, кто обещал им защиту. Травля собаками, избиения, угрозы, а в довесок еще сложные погодные условия - вот с чем сталкиваются люди, вынужденные бежать в поисках якобы лучшей жизни в Европу. Белорусская сторона неоднократно предлагала мигрантам свою помощь. Но они настаивают на перемещении в страны, которые их позвали. Тем не менее в Беларуси не могут остаться равнодушными к их судьбе. Пограничники и местные жители продолжат оказывать всю возможную помощь беженцам.

