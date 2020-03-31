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Ситуация в экономике, избирательный процесс и эпидемиологическая обстановка. Широкий спектр вопросов обсудил Президент со спикером Совета Республики
Ситуация в экономике, проведение выборов и текущая обстановка. Эти важные вопросы обсудили на встрече Президента и спикера Совета Республики. Почему экономика - понятно. Это касается всех нас, а живем и трудимся сегодня на непростом мировом фоне! В условиях нарастания кризисных явлений работа белорусских предприятий без остановки позволит удержаться на плаву и пройти с минимальными потерями глобальную турбулентность. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. Отдельно шла речь об организации политической кампании года - и пока оснований для переноса президентских выборов нет. С вирусными угрозами наша система здравоохранения справляется. Спикеру Глава государства поручал взять на контроль вопрос помощи пожилым людям - с учетом сезонного подъема всех вирусных инфекций. В целом "быть ближе к людям" несложно. Именно на этом принципе выстраивает свою работу новый состав Совета Республики. Детали встречи - у Натальи Бреус.
Встреча со спикером Совета Республики: экономика, выборы, эпидситуация
Минимальная заминка на пороге президентского кабинета - пробежаться по бумагам. Но это, скорее, так, перестраховка. Наталья Кочанова - человек с большим управленческим опытом и "государственным стержнем". Потому и спектр тем для обсуждения у лидера с ней самый широкий.
А. Лукашенко: Надо работать и спасаться от этого кризиса как только можно
Говорим про политику - в уме держим экономику! А как без нее? Поставить на паузу "заводы и пароходы" сегодня несложно. Как завести потом экономический мотор с новой силой? Об этом задумались даже за океаном (видео).
Н. Кочанова: Эпидобстановка в Беларуси не требует закрытия предприятий
На фоне проблем из-за распространения в мире коронавирусной инфекции звучат разные предложения, вплоть до закрытия предприятий. Однако Наталья Кочанова подчеркнула: для таких мер нет оснований. "Мы прекрасно понимаем: эпидемия пройдет, а с чем останется страна? У нас нет такой ситуации, чтобы надо было закрывать какие-то предприятия. Поэтому экономика в приоритете: работа предприятий, выполнение задач, которые стоят перед нами", - сказала она.
Президент призывает на фоне распространения вирусов поберечь пожилых людей
Это в этом году добавился новый COVID-19, но конец зимы - начало весны и так всегда коварно: то пригреет, то подморозит. Ежегодно в это время видим всплеск разных вирусных заболеваний. Президенту готовят статистику! Но без цифр понятно: в этот момент будет не лишним подумать о самых уязвимых.
Забота с доставкой на дом
Купить продукты, выписать газету, отправить посылку или получить пенсию - все это пожилые люди могут сделать, не выходя из дома. Услуга бесплатная. В брестское отделение почты номер 20 за такой обращаются каждый день.
Без вот такого ритуала безопасности - даже за ручку не берутся и не заходят! Заботятся о пожилых клиентах. Пенсионерке Лидии Шарко - 77 лет. Говорит, панике не поддается, но меры безопасности лишними не будут. Поэтому решила временно ограничить прогулки. А самые необходимые продукты можно заказать на почте или в территориальном центре социального обслуживания.
Неслучайно эта работа (забота о пожилых на пике сезонного подъема заболеваемости) по поручению Президента под присмотром спикера. С приходом Натальи Кочановой в Совет Республики стиль работы верхней палаты изменился - заметный крен сделан в сторону решения проблем людей. Но сегодня дело не только и не столько в новом вирусе (видео).
Как раз в эти выходные Наталья Качанова побывала в родном для нее Витебском регионе. Надо сказать, что весь новый состав Совета Республики активно включился в работу - усиливает контакты в областях, ведет постоянный диалог с людьми и в курсе ситуации на местах А уж тем более - если речь о малой родине.
Н. Кочанова: Ситуация контролируемая и управляемая
"Ситуация абсолютно управляемая. Врачи понимают, что нужно делать"
, - сказала Наталья Кочанова. -
"Сегодня пишут, что Витебскую область закрыли, никто не может ни въехать, ни выехать - фейковый вброс, абсолютно не соответствует действительности".
Председатель верхней палаты парламента посетила в Витебске учреждения здравоохранения, ознакомилась с работой лабораторий, где начали выпускать тесты на выявление коронавируса.
"Конечно, были вопросы, которые нуждались в корректировке. Сейчас принято решение: будут открыты лаборатории во всех областных центрах для того, чтобы быстрее давалось заключение по тестам на коронавирус. Поэтому никакой чрезвычайщины, ситуация абсолютно контролируемая, управляемая".
Система здравоохранения в стране успешно справляется с имеющимися вызовами
От вирусов никто не застрахован - и пандемия стала настоящей проверкой на прочность для многих стран. С эпидемиологическими вызовами наша система здравоохранения справляется! Президент - не сторонник массовой изоляции. Тут важнее здравый смысл (видео).
Если в двух словах - все под контролем. Но есть же еще интернет, социальные сети и мамина подруга - быстрые, но не всегда надежные источники информации. Слухов действительно много вокруг этой темы: кто-то увидел медиков во дворе, кому-то запала в душу история соседа. Фантазия еще и подогревается беспокойством за себя, за детей, за близких! В таких условиях не заразиться бы вирусом паники!
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