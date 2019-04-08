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Ситуация в регионе и мире, украинский конфликт, развитие отношений с Анкарой. Президент дал интервью турецкому информагентству "Анадолу"
Глобальные конфликты, роль нашей страны в разрешении украинского кризиса, белорусско-турецкий диалог и личные отношения с Эрдоганом - эти вопросы сегодня прозвучали в адрес нашего Президента. Глава государства дал интервью турецкому агентству "Анадолу".
Это крупнейшее информагентство страны. Разговор накануне визита белорусского лидера в Турцию получился обстоятельным. Спектр тем был самый широкий. Несмотря на официальный статус, беседа получилась открытой и доверительной. В последнее время не только контакты между государствами стали активнее, очевидно интерес к нашей стране растет. Есть запрос на новости из Беларуси. Услышать позицию из первых уст важно для эффективного развития диалога. Полная версия интервью с Александром Лукашенко выйдет в ближайшее время, а пока самые яркие моменты в репортаже Натальи Бреус.
Турция в первую очередь представляется нам туристической Меккой. Страна и правда прилично зарабатывает на туризме, но не только им одним живет. Сегодня это государство с 80-миллионным населением претендует на региональное лидерство, делая ставку на технологии и сферу услуг. Можно сказать, что за последние года три Минск и Анкара прошли интенсив в двусторонних отношениях. Диалог активно развивается. В этом большая заслуга лидеров. Все это отражается и на общем товарообороте. Он растет, уже в районе миллиарда долларов. Растет и интерес к Беларуси с турецкой стороны.
Картину мира для граждан этой страны, да и не только, вот уже почти 100 лет представляют журналисты крупнейшего информагентства "Анадолу". Новости - а ежедневно это 4 000 сообщений, фото- и видеоматериалов - выходят более чем на 10 языках, включая русский, и распространяются в 45 странах мира.
Шеф московского бюро агентства журналист Али Джура не скрывал, что уже давно мечтал записать интервью с белорусским Президентом. Сам учился в Минске и здесь нашел вторую половину. Журналистской удачей называет разговор в преддверие визита Александра Лукашенко в Турцию. Помимо развития отношений по линии Минск - Анкара, еще больше интересует взгляд опытного лидера на большую геополитику.
Горячими точками то и дело вспыхивают разные континенты, нарастает напряжение и глобальное противостояние мировых игроков. Мир штормит. В таких непростых условиях Беларуси удается выстраивать продуманную и взвешенную внешнюю политику. Что лежит в основе? Интересно, ведь, как и мы, Турция находится на перекрестке путей с запада на восток.
Александр Лукашенко знает, о чем говорит, ведь переговорный процесс по разрешению украинского конфликта длится уже несколько лет. Мы не в стороне - все на глазах. Риторика Президента звучит всегда предельно ясно: чем сможем - поможем. Лишь бы не было войны.
Не обошли вниманием и политические баталии, которые сегодня разворачиваются в соседней стране. Еще в начале марта во время"Большого разговора" Александр Лукашенко высказывался о вероятном победителе в электоральной гонке в Украине, имея в виду Петра Порошенко. И всех очень интересует, а придерживается ли Президент Беларуси такой точки зрения сегодня.
В самой же Украине бытует мнение, что голосовать не за кого. А то, что избиратели делают свой выбор в пользе Владимира Зеленского, многие эксперты расценивают как протестное голосование.
Представителя крупнейшего турецкого информагентства интересовало видение белорусского Президента на этот счет.
Интервью длилось около часа, прозвучал десяток вопросов.
Честно и открыто на все темы. Несмотря на высокий статус, разговаривать с белорусским Президентом легко, признался турецкий коллега. И добавил: как с родным человеком- вот что значит особая энергетика. Сегодня чувствуется дефицит информации о нашей стране. Поэтому так важно услышать из первых уст позицию по злободневным вопросам. Когда больше узнают люди о Беларуси, тогда, глядишь, и экономика будет лучше складываться.
Али Джура, глава московского корреспондентского пункта информагентства "Анадолу" (Турция):
"Благодаря интервью Главы государства позиция Беларуси и ее лидера в турецких СМИ будет отражена без искажений. Мы стараемся показать настоящую Беларусь. У Беларуси и Турции есть хорошие перспективы для развития отношений, например, в промышленности".
Полную версию интервью с Президентом Беларуси агентство выпустит в ближайшее время. Но несложно предсказать, что не меньше информационных поводов будет для журналистов и по итогам переговоров президентов Беларуси и Турции.
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