Cоциально-экономическое развитие центрального региона обсудили Президент и губернатор Минской области

Ситуация в сельском хозяйстве на постоянном контроле Главы государства. Она же стала предметом обсуждения и во время рабочей встречи Президента с губернатором Минской области Анатолием Исаченко.Комплексно рассмотрели социально-экономическое развитие центрального региона. Область развивается стабильно: за 7 месяцев экономика показывает 5-процентный рост. АПК работает с прибылью, ту самую хорошую прибавку обеспечивает мясо-молочная отрасль.Ей, кстати, в свое время оказали помощь, но все обязательства выполняются в срок. Что касается работы промышленности, здесь не без проблем: это и те самые кадровые вопросы, и неэффективные предприятия, которым по-прежнему нужна поддержка. Позиция Президента в этом вопросе принципиальная.



Руководство области решает сейчас еще несколько задач - это привлечение инвестиций, открытие новых производств и решение проблемы занятости, а также строительство жилья в городах-спутниках. Обзавестись собственными квадратными метрами предлагают и минчанам, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий в столице. Пилотным проектом стал дом почти на 200 квартир в Смолевичах. Спрос на квартиру в нем в 10 раз превысил предложение.



Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко. Он считает, что сегодня города-спутники становятся территорией, привлекательной для жизни. Поэтому уже сейчас корректируются генпланы по возведению там новых кварталов. Параллельно идет большая работа по обеспечению многодетных семей квартирами. Сейчас их в столичном регионе 6,5 тысячи. Каждая третья такая семья сможет решить свой жилищный вопрос уже в этом году.



