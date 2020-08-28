Ситуация в стране и угрозы, давление на депутатов и наша реакция на европейские санкции. Президент ответил на злободневные вопросы

После демонстрации успехов оршанской молочки Президент по традиции пообщался с коллективом завода и журналистами

Вопросы звучали самые разные: последствия возможных санкций против Беларуси, накаленная обстановка на наших западных рубежах, национальная символика и первая российская вакцина от коронавируса. Витебский регион первым принял на себя удар от COVID-19. Его опыт в борьбе с инфекцией перенимали столица и наши южные области. Здесь задействовали все возможные ресурсы. Ситуацию удалось оперативно по европейским меркам взять под контроль. Уже в мае Минздрав заявил о том, что самое сложное в Витебском регионе осталось позади. Понятно, в Орше помнят то непростое время.

В последнее время Европа усилила санкционную риторику в отношении Беларуси

Европейские парламентарии пристально следят за ситуацией в нашей стране, заявляя о возможном новом витке ограничений. Президент не раз обращал внимание: диалог стоит вести на площадках, таких, как в Орше, где кипит работа. Важно мнение своих трудовых коллективов, а не советчиков извне. Да, и на санкции со стороны Европы Беларусь тоже ведь может ответить.

Один из вопросов касался национальной символики

Сегодня с красно-зеленым флагом у Беларуси как независимой страны связаны ее главные успехи и достижения. Оппоненты нынешней власти активно используют бело-красно-белый флаг. До сих пор многие спорят о его месте и роли в нашей истории.

Александр Лукашенко заметил, что сегодня важнее не политические перипетии, а экономика