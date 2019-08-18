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Ситуацию в системе здравоохранения Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Караником

Болевые точки белорусского здравоохранения. Как решить проблемные моменты этой сферы и как будет развиваться отечественная медицина? Свой взгляд и подходы Президенту на неделе представил профильный министр. Владимир Караник на посту главы Минздрава два месяца. Назначая его на должность, Глава государства сказал просто: "Нужно навести порядок!" И тут важно все - от справедливого ценообразования на лекарства и работы без посредников при закупке оборудования до эффективного использования высокотехнологичной медтехники. Ну и, конечно, кадровая политика. Среди предложений министра - создать совместно с белорусскими айтишниками информационную платформу, где онлайн будут отображаться все закупки для медучреждений. Это поможет искоренить серые схемы - все будет понятно и прозрачно. Инициативу Президент поддержал.

Говорили о доступности специализированной помощи

Речь о том, чтобы не пациент ехал за ней в центр, а высокие медицинские технологии приходили в регионы. При создании межрегиональных медцентров будут учитывать правило золотого часа - в течение 60 минут пациент должен быть доставлен в современную клинику. Если расстояние не позволяет, такие центры оснастят реанимобилями.

Отдельно остановились на ценообразовании

Минздрав продолжит мониторинг цен в аптеках с целью возможного их снижения. Что касается невыпускаемых в стране препаратов, их регистрацию на белорусском рынке планируют упростить. Особое внимание уделят качеству препаратов: выборочно проверят все лекарства, независимо от страны производителя. О том, что в ближайшие год-два существенно изменятся и обычные поликлиники, профильный министр рассказал в проекте "Разговор у Президента". Будут пересмотрены подходы в организации работы первичного звена здравоохранения - проанализирован функционал медперсонала и их нагрузка. У граждан появится возможность получить консультацию в приемных покоях многопрофильных больниц, что также частично разгрузит участковых врачей. Планируют создать единую информационную платформу, которая позволит снизить наплыв пациентов и упростит получение медицинских документов.


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