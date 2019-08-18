Ситуацию в системе здравоохранения Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Караником

Речь о том, чтобы не пациент ехал за ней в центр, а высокие медицинские технологии приходили в регионы. При создании межрегиональных медцентров будут учитывать правило золотого часа - в течение 60 минут пациент должен быть доставлен в современную клинику. Если расстояние не позволяет, такие центры оснастят реанимобилями.

Минздрав продолжит мониторинг цен в аптеках с целью возможного их снижения. Что касается невыпускаемых в стране препаратов, их регистрацию на белорусском рынке планируют упростить. Особое внимание уделят качеству препаратов: выборочно проверят все лекарства, независимо от страны производителя. О том, что в ближайшие год-два существенно изменятся и обычные поликлиники, профильный министр рассказал в проекте "Разговор у Президента". Будут пересмотрены подходы в организации работы первичного звена здравоохранения - проанализирован функционал медперсонала и их нагрузка. У граждан появится возможность получить консультацию в приемных покоях многопрофильных больниц, что также частично разгрузит участковых врачей. Планируют создать единую информационную платформу, которая позволит снизить наплыв пациентов и упростит получение медицинских документов.





